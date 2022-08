Astronauten-Camp im Fridinger Freibad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit der Teilnahme am Kinderferienprogramm starteten 60 Kinder im Fridinger Freibad bei bestem Badewetter in die Sommerferien. Nach einer gemeinsamen Aufwärmung testeten die Kinder in kleinen Gruppen ihr Können als Astronauten an den verschiedenen Stationen. So mussten sie beispielsweise in der Staffel im Astronauten-Anzug und mit Helm ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen, auf der Slackline konnten sie nach den Sternen greifen und beim Strecken-Tauchen die Entfernung zu den verschiedenen Planeten erkunden. Nachdem auch die letzte Station erfolgreich gemeistert wurde, zeigten die Kids ihren Kampfgeist bei einer Runde Wasserball.

Bei der anschließenden Siegerehrung wurden alle mit einer Pizza und einem kleinen Astronautengeschenk belohnt. Der Freibad Förderverein und die Stadt Fridingen freuen sich über den gelungenen Nachmittag.