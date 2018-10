Arbeiten für Rewe-Markt in Fridingen kommen voran

Besser spät als nie: Die Arbeiten für den Neubau des Rewe-Marktes in Fridingen haben begonnen. Der Vollsortiment-Lebensmittelmarkt sollte ursprünglich in das Gebäude der Firma Fellner integriert werden, das im Gewerbegebiet „Obere Gasse“ steht. Nun wird das Fabrikgebäude allerdings ganz abgebrochen. Geplanter Eröffnungstermin des Marktes ist Herbst 2019.

Für den Abbruch des Fabrikgebäudes, um den Rewe-Markt an gleicher Stelle hochzuziehen, bedurfte es für den Investor Conzept Immobilien aus Balingen eine neue Baugenehmigung. Nach Vorliegen der Baugenehmigung haben die Abbrucharbeiten in der zweiten Oktoberwoche begonnen. „Nachdem wir uns im Juli dieses Jahres entschieden haben, dass das ehemalige Firmengebäude Fellner nicht integriert wird und somit eine Bauantragsänderung notwendig wurde, ergibt sich in unserem Zeitplan eine Verzögerung von ungefähr drei Monaten“, erklärt Investor Joachim Feyrer, Geschäftsführer der Conzept Immobilien GmbH aus Balingen, auf Anfrage.

Derzeit arbeiten sich die Bagger an den Fassaden des alten Fabrikgebäudes ab und brechen die alte Halle Stück für Stück ab.

Gerüchte über Einsprüche

Bezüglich der Verzögerungen kursierten bereits Gerüchte, der Neubau des Marktes würde aufgrund von Einsprüchen zweier in Fridingen ansässigen Firmen nicht mehr realisiert, da der Anlieferungsverkehr des Rewe-Marktes die Arbeit der beiden Anrainer-Betriebe störe. „Ich kenne diese Gerüchte. Aber es ist nichts dran, dass sich der Neubau des Rewe-Markt wegen solcher Einsprüche verzögert“, erklärt Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger. Im Gegenteil, man sehe nun von der Hauptstraße aus, dass es mit den Arbeiten nun endlich losgehe, so der Schultes. Abhängig von den Wintermonaten sollen die Bauarbeiten insgesamt rund acht bis neun Monate dauern, sodass „wir mit einer Fertigstellung im Herbst 2019 rechnen“, erklärt Joachim Feyrer. Somit öffnet der Merkt ein Jahr verspätet, als ursprünglich ausgegeben.

Drei Millionen Euro

Das Balinger Unternehmen Conzept Immobilien investiert nach eigenen Angaben rund drei Millionen Euro in den Rewe-Neubau. 2017 war der Investor noch davon ausgegangen, dass der Rewe-Markt bereits Ende 2018 öffnen könne. Auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern soll eine Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern entstehen. Vor dem Markt entstehen 60 Parkplätze à 2,75 Meter entstehen. Ob der Rewe-Markt in Fridingen als Filialbetrieb oder als Regie-Betrieb mit einem externen Pächter geführt werden soll, stehe noch nicht fest, teilt Joachim Feyrer mit.