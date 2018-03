Am Fridinger Skihang herrscht Hochbetrieb

Anstrengende acht Tage liegen hinter den Helfern des Skiclub Fridingen. Der Wintereinbruch Mitte Februar bescherte ordentlich Neuschnee, der bei den frostigen Temperaturen beste Bedingungen im Skigebiet Antoni bot und viele Aktivitäten ermöglichte.

Schnell musste gehandelt werden, nachdem plötzlich am vorigen Samstag etliche Zentimenter Neuschnee gefallen waren. Michael Heni und Steffen Epple setzten alles daran, den Skihang in Fridingen in über vier Stunden Arbeit in besten Zustand zu versetzten. Am darauffolgenden Sonntag kamen über 100 Skiläufer an den Hang und konnten die besten Skibedingungen mit Neuschnee genießen. Das Wirteteam um Klaus und Beate Hafner wusste den Ansturm mit tatkräftigem Einsatz zu bewältigen.

Aufgrund der guten Schneelage veranstaltete die Grundschule Fridingen in der vergangen Woche auf Initiative von Isabell Schrödinger gleich zwei Skitage am Skihang. Die kurzfristig mobilisierten Helfer betreuten über 100 Schüler der ersten und zweiten sowie dritten und vierten Klasse, um ihnen einen herrlichen Skitag zu ermöglichen. Auch die Bob- und Schlittenfahrer kamen auf Ihre Kosten, da Rudi Wachter kurzfristig einen Teil der Piste sicher präparierte.

Das Skischulteam um Patrick Schill und Thomas Traskowski organisierte nochmals einen Skikurs mit Abschlussrennen am vergangenen Wochenende. Ein Novum war der Ski-Workshop für die bereits versierten Skifahrer, bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kam.

Als kleines Schmankerl gab es am Sonntag sogar noch frische selbstgemachte SCF-Schupfnudeln, die durch Manuel Witke und den Vorsitzenden Florian Ott nach SCF-Art frisch gebraten wurden. So konnten alle gestärkt in den Endspurt des Tages starten: Das Abschlussrennen mit über 70 Teilnehmern startete pünktlich um 14.30 Uhr am Kinderhang und jeder durfte als Sieger ins Ziel einfahren. Alle Bilder und Videos von den Tagen gibt es auf der Vereinshompeage.

Geplant zum anstehenden Ende der Sasion ist am Dienstag und Mittwoch noch ein Erwachsenen Skikurs, sowie weiterer Betrieb der Lifte am Skihang Antoni.