Alte Pumpen kommen weg

Im Pumpwerk Fridingen sollen die alten Pumpen im Keller im Frühjahr zurückgebaut werden und eine neue Tür eingesetzt werden. Das hat das Gremium bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend einstimmig beschlossen. Die Kosten für den Rückbau belaufen sich auf knapp 7000 Euro, für die Tür werden 5600 Euro fällig.

Im Keller des Pumpwerks befinden sich mehrere Pumpen, die früher der Beschickung des Klärwerks dienten; diese Aufgabe übernehmen seit längerem die zwei Schneckenpumpwerke vor dem Gebäude. Die alten Pumpen wurden bisher nicht rückgebaut, sondern nur elektrisch abgeklemmt. In der Zwischenzeit sind die Rohrleitungen durch die Feuchtigkeit im Keller und durch das dort stehende Wasser korrodiert. „Die größte Gefahr besteht darin, dass die Undichtigkeit und Korrosion größer werden und die Leitungen komplett durchrosten: In diesem Fall würde der komplette Keller mit Wasser volllaufen“, schilderte Klärmeister Raphael Schütt die Situation. Die Arbeiten sollen im Frühjahr erledigt werden, wenn das komplette Regenbecken sowie das Zulaufbecken ohnehin abgelassen und gereinigt werden.

Im Zuge dessen wird auch die Zugangstür zum Pumpwerk erneuert. Die alte zweiflügelige Tür kann nur an einem Flügel geöffnet werden, so dass die demontierten Pumpen auch in rückgebautem Zustand nicht hindurchpassen würden. Da die Tür in keinem guten Zustand mehr ist und sogar Regenwasser eindringt, wird eine neue Aluminiumtür eingesetzt. Eine Regenrinne über der Tür sowie eine funktionale, flache Türschwelle werden ebenfalls eingebaut.

Vorberatung Investitionen 2018

Für das Jahr 2018 hat der Gemeinderat die Investitionen vorberaten, die in der Haushaltssitzung am 26. Februar beschlossen werden sollen. Größte Posten werden die erste Finanzierungsrate der Kläranlage, Sanierungsmaßnahmen im Gebiet Bangelt, Altstadt und Landschaftspark, die Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sein. Am Friedhof ist die Anlegung eines neuen Stelenfeldes, die Verbesserung der Beleuchtung und die Instandsetzung des Kriegerdenkmals angedacht. Zudem soll ein Betrag für eine Ladestelle von E-Fahrzeugen eingestellt werden.