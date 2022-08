Abteilungsausschuss wieder komplett aufgestellt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 27. Juli fand die Abteilungsversammlung der Sparte Turnen/Gymnastik des TV 05 Fridingen statt. Ihr gehören knapp 600 Mitglieder der rund 1000 Mitglieder des Gesamtvereins an. Eingeladen waren alle turnenden und tanzenden Mitglieder der Abteilung sowie ihre Eltern und der Hauptausschuss des Gesamtvereins.

Auf der Tagesordnung standen die Berichte der einzelnen Sparten (Vorschulturnen, Turnen m/w, Gymnastik-Tanz, Gymnastik-Breitensport), die Wahlen der Funktionäre und Funktionärinnen, die Termine für das Jahr 2022/23 sowie verschiedene Themen, die auch den Gesamtverein betrafen und rege diskutiert wurden.

Sehr erfreulich ist, dass in den Wahlen alle Positionen der Funktionen besetzt werden konnten. Unter anderem wurde die erweiterte Abteilungsleitung neu aufgestellt: Neben den als Abteilungsleiterinnen wiedergewählten ehemaligen Turnerinnen Bianca Reitze und Angelika Birowski, die schon seit 2017 Teil der Abteilungsleitung sind, besteht das Team der stellvertretenden Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen nun aus Diana Henninger, Marvin Bengler, Lukas Epple und Darius Kratzer. Die bisherigen Stellvertreterinnen Ivonne Staudt und Ricca Baumann übernehmen ab jetzt sparteninterne Funktionen.

Die Abteilung Turnen-Gymnastik des TV 05 Fridingen bietet ein vielfältiges Angebot: montags findet das Rackerturnen, das Mutter-Kind-Turnen sowie ein Tanzangebot für Kinder der ersten bis zehnten Klasse in vier verschiedenen Übungsgruppen statt. Das Turnen für die Kinder der F- bis C-Jugend wird sowohl für die weiblichen als auch für die männlichen Turner dienstags und freitags in mehreren Gruppen angeboten und auch jeweils eine männliche und weibliche aktive Leistungsgruppe ist vorhanden. Parallel bietet die Abteilung auch das mittlere Alter und ältere diverse Angebote an.

Der reguläre Trainingsbetrieb beginnt nach den hoffentlich erholsamen Sommerferien wieder. Nach den Ferien, beim Fridinger Stadtfest und beim Floh- und Krämermarkt, haben sich die Fridinger Vereine wieder einiges für das Rahmenprogramm ausgedacht. Auch die Abteilung Turnen / Gymnastik wird am Sonntagnachmittag, 11. September, auf dem Kirchplatz mit einem Turnauftritt wie die Jahre vor Corona wieder hoffentlich viele Zuschauer begeistern.