Abschluss an der Gemeinschaftsschule: Das Lernen geht weiter

Bei einer Feier in der Festhalle in Fridingen hat die Gemeinschaftsschule Obere Donau 38 Schüler der neunten Klasse nach erfolgreichem Hauptschulabschluss verabschiedet.

Mit einem Notendurchschnitt von 1,3 erhielten Vanessa Hirsz und Maike Walther, beide aus Königsheim, einen Preis. Weitere sechs Jugendliche erzielten ein Lob.

Rektor Otmar Zwick sagte, dass mit dem Entlassjahrgang eine lange Ära der Werkrealschule zu Ende gehe, die mit der Einführung des freiwilligen zehnten Schuljahres 1991 begonnen habe. Ab dem kommenden Schuljahr sei die Schule eine durchgängige Gemeinschaftsschule, die am Ende der zehnten Klasse den Realschulabschluss anbieten werde. Nach dem offiziellen Ende an der Gemeinschaftsschule beginne ein neuer, spannender Lebensabschnitt. „Es ist der Abschnitt der beruflichen Orientierung und des Hineinwachsens in die Erwachsenwelt“, so Zwick.

Nach dem Einzug der Entlassschüler in die Festhalle gab Neuhausens Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald, stellvertretend auch für Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger, der ebenfalls unter den Gästen war, den Schülern ein paar Ratschläge mit auf den Weg: „Ihr habt etwas gelernt, was euch auf euer künftiges Leben außerhalb der Schule vorbereitet. Ihr habt etwas, das euch niemand mehr wegnehmen kann. Das Lernen hört ein Leben lang nicht auf“, so Osswald. Das soll sie natürlich nicht schrecken, „denn die erste Hürde habt ihr übersprungen“. Er riet den Jugendlichen, hinaus in die Welt zu gehen und Erfahrungen zu sammeln. „Wenn möglich, kommt wieder zurück und bringt eure Erfahrungen mit und engagiert euch wieder vor Ort im Donautal für eure Gemeinschaft.“

Der Elternbeiratsvorsitzende Marcus Wimbauer wünschte den Schüler auf ihrem weiteren Lebensweg Glück und Durchstehvermögen. Mit Dankesworten meldeten sich die Schülersprecher Vanessa Hirsz und Vanessa Löhrer zu Wort.

Die Schüler im Einzelnen

Klasse 9a: Aus Fridingen Jannik Kohler, Flamur Hajdaraj, Joe Pescht, Dana Hermann, Jennifer Krupa (L); aus Mühlheim Yigit González, Richard Kantwerk, Erwin Sokoli, Nadine Hoffmann; Simon Amann, Buchheim; Samuel Schilling, Kolbingen; Johannes Tribelhorn, Renquishausen; Sophia Gruhler, Bärenthal; Maik Wagner, Tuttlingen; Nadja Horne, Irndorf; aus Beuron William Kleiner, Fabian Lübs; aus Königsheim Lisa Frech, Vanessa Hirsz (P),Marie Radzuweit (L), Maike Walther (P);

Klasse 9b: Aus Neuhausen ob Eck Dennis Filipp, Alwin Haar, Alexander Heidenreich, Steven Preuss, Konstantin Schunk, Joshua Staiger (L), Vanessa Löhrer, Elisabeth Mahncke (L); aus Mühlheim Lukas Huber (L); Luca Leibinger, Sebastian Leibinger; aus Tuttlingen Alexander Merkle, Heiko Plünske, Celin DeJonghe (L); aus Fridingen Kacper Szczepanik, Norina Rempp; Lara-Marie Brach, Rietheim-Weilheim.