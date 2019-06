A-Jugend der Donautal-HSG spielt in der Oberliga

Die Handball A-Jugend der HSG Fridingen/Mühlheim spielt in der kommenden Hallenrunde in der Oberliga Württemberg.

Der Donautal-Nachwuchs musste sich im ersten Spiel der Qualifikation gegen die gut aufgelegte SG Ober-/Unterhausen 11:12 geschlagen geben. Aufgrund von zahlreichen technischen Fehlern und einer schlechten Abwehrleistung zog man den kürzeren. Im fälligen Rückspiel riss sich die Mannschaft zusammen und konnte durch eine glänzend spielende Abwehr etliche Konter fahren. Bereits nach 15 Minuten stand es 10:1 für die HSG. In der zweiten Halbzeit dominierte die HSG weiter und siegte am Ende verdient mit 18:8-Toren.

Danach wartete der letztjährige Tabellenvierte und Topfavorit aus Oppenweiler/Backnang auf den HSG-Nachwuchs. Von Anfang an waren die Donautäler hellwach undgingen durch gute Ballstaffeten im Angriff und einer souverän spielenden Abwehr 3:1 in Führung. Doch Oppenweiler/Backnang ließ in der Folgezeit nicht locker und erzielte Sekunden vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer zum 6:5.

Im zweiten Durchgang konnte sich die HSG auf eine überragende Abwehr, was auch an der Umstellung auf eine defensiven 5:1-Deckung lag, verlassen. Hinzu kamen zahlreiche tolle Paraden des gut aufgelegten Schlussmanns Luke Hengelhaupt, der einige große Chancen des Gegners entschärfte. Dies im Zusammenspiel mit einer starken Angriffsleistung und der Unterstützung der Fans führte zu einer zwischenzeitlichen 13:10-Führung. Die Donautal-HSG konnte diesen Vorsprung ins Ziel retten und qualifizierte sich mit diesem 13:11-Erfolg direkt für die kommende Oberliga-Saison.