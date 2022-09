Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Stadtfest in Fridingen gab es wieder eine Oldtimer-Fahrzeug-Ausstellung mit zwei Rundfahrten. Das Oldtimertreffen in Fridingen findet nun fast schon ein viertel Jahrhundert statt. Im Jahr 2023 können die Organisatoren sogar 25-jähriges Jubiläum feiern. Aber auch dieses Jahr, im Jahr 2022, war ein Jubiläum fällig: „70 Jahre Holder in Fridingen“. Der „Holder“ war der „Bulldog“, welcher über Jahrzehnte die Landwirtschaft in Fridingen prägte. Das Oldtimertreffen in Fridingen ist insbesondere deswegen so beliebt, weil sich die alten Fahrzeuge aller Art mitten im historischen Städtchen vor den Fassaden der schmucken Fachwerkhäuser aufreihen können. Trotz regnerischem Wetter zog es auch dieses Jahr wieder sehr viele Oldtimerfreunde und Zuschauer an.

Lange Jahre war der damalige Ortsringvorsitzende Albert Ackermann Chef des Organisationsteams. Folgend leitete Martin Schnell über Jahre die Organisation. Und nun, nach Corona unterstützte Wolfgang Hermann die Stadt Fridingen mit seinem Team bei diesem Event. Trotz zwei Jahre Ausfall und personeller Veränderung ist der Neuanfang gelungen. Daher bedankte sich Wolfgang Hermann erfreut bei seinen Helfern und Teilnehmern aus nah und fern.