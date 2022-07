50 Jahre Tennisclub Fridingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende Mai konnte der Tennisclub sein 50-jähriges Bestehen bei strahlendem Sonnenschein auf dem Vereinsgelände in Fridingen feiern. Der 1. Vorsitzende Bernd Alber durfte um 17 Uhr die geladenen Gäste und Mitglieder sowie Gönner des Vereins begrüßen. Unter den Gästen auch das Ehrenmitglied, Johannes Epple, der seinen 97. Geburtstag an diesem Tag gefeiert hat.

Bernd Alber nutzte seine Begrüßungsrede, um auf Vergangenes und Geleistetes zurückzublicken, er lobte aber auch die aktuelle Mitarbeiter der Vorstandschaft und der Trainer, die sich für den Verein und die Jugendarbeit einsetzen. Auch der Bürgermeister Waizenegger überbrachte Grußworte der Stadt.

Herr Linke vom WTB, Bezirksleiter, berichtete in seiner Rede, dass der Tennis Sport im Allgemeinen nicht mehr die Zuläufe verzeichnet, wie noch in den 80er und 90er Jahren, aber er hat auch darauf hingewiesen, dass vor allem die Vereine nach wie vor Mitglieder gewinnen können, die sich gut positionieren, ihre Anlagen in Schuss halten sich vor allem um die Mitglieder bemühen. Der Zusammenhalt wird beim TC in Fridingen groß geschrieben.

Herr Martin Schnell, Vorsitzender des Ortsrings, berichtete über Anekdoten in Verbindung mit dem Tennis aus seiner Kindheit und Jugend und auch Frau Lehmann, Sportkreisvorsitzende, hatte eine Überraschung parat. Sie überreichte Bernd Alber die Ehrennadel in Silber für langjährige Tätigkeiten in der Vereinsgeschichte.

Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden folgende Mitglieder geehrt: Anna und Johannes Epple; Karin und Heinrich Andreas Arndt; Erika und Rudi Rapp; Margunde und Heinz Bornkamp; Eve und Reiner Rudolf; Evi und Horst Baumgart; Mathilde Höfler; Agnes Stegmeier; Gudrun Stierle; Peter Braun; Claus Beier; Eduard Schnell.

Insgesamt war der Festakt ein gelungener Auftakt in einen wunderschönen Abend. Ab 19 Uhr war die Öffentlichkeit eingeladen. Der Tennisclub war überwältigt von den vielen Besuchern, die den Weg auf das Tennisgelände gefunden haben. Zusammen mit der musikalischen Unterstützung von „Schwaissblech“ wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

Der Tennisclub bedankt sich recht herzlich bei allen Besuchern und allen, die zum Fest in irgendeiner Form beigetragen haben.