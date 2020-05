38. Fridinger Stadtfest wird abgesagt

Das Fridinger Stadtfest wird aufgrund des Corona-Virus abgesagt. Zu diesem Schritt hat sich die Stadtverwaltung in Absprache mit dem Gemeinderat und nach Rücksprache mit den teilnehmenden Vereinen entschlossen.

Die Organisatoren bedauern, dass dieses festliche und gesellschaftliche Ereignis in diesem Jahr entfallen muss, heißt es in einer Pressemitteilung. Angesichts der gegenwärtigen Pandemie werde aber von verantwortlicher Seite keine andere Möglichkeit gesehen. Am Wochenende vom 11. bis 13. September hätte das 38. Fridinger Stadtfest stattfinden sollen, das jedes Jahr zahlreiche Besucher in den historischen Stadtkern von Fridingen zieht.

Gemäß einer Absprache zwischen dem Bund und den Ländern sind Großveranstaltungen vorläufig bis zum 31. August untersagt. Stand heute gibt es aber keine Garantie oder Perspektive, wie es danach mit solchen Ereignissen weitergeht, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bevor jedoch kein Impfstoff oder ein Medikament gegen dieses Virus gefunden ist, kann man es sich seitens der Veranstalter nicht vorstellen, dass derartige nicht „kontrollierbare Veranstaltungen“ bereits schon im September abgehalten werden können.

Sollten sich in den kommenden Wochen die Neuinfektionen in einem überschaubaren Rahmen halten, seien weitergehende Lockerungen für Feste und Veranstaltungen bis zu einer bestimmten Personenzahl und unter Einhaltung von Hygiene- und Schutzvorschriften zwar durchaus vorstellbar. Aber, so die Pressemitteilung, aller Voraussicht nach noch nicht für Großveranstaltungen, wie Stadt- und Dorffeste oder auch Festivals. Insofern sei die Absage des diesjährigen Stadtfests zum jetzigen Zeitpunkt konsequent und für alle Beteiligten nachvollziehbar, zumal ein solches Fest auch einen zeitlichen Vorlauf sowie eine verlässliche Planbarkeit für alle Mitwirkenden benötige, heißt es weiter. Mit der Absage entfällt auch die Oldtimer-Rundfahrt am Samstag.