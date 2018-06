30 Nachwuchsmusiker beweisen ihr Können

Gut besucht ist Herbstvorspiel der Musikschule Tuttlingen in der Fridinger Festhalle gewesen. Dabei stellten 30 Kinder und Jugendliche ihr Können unter Beweis. Die jungen Nachwuchsmusiker hatten in vielen Proben auf diesen wichtigen Tag hingearbeitet, an dem sie nun ihr neu erlerntes Instrument den Eltern und Großeltern vorspielen durften. Bei denjenigen Akteuren, die ihr Instrument schon länger spielen, waren auch anspruchsvolle Werke als Solo oder im Duett zu hören. Die Fridinger Festhalle mit ihrem frisch gestimmten Flügel bildete wieder einmal eine interessante Bühne für die einzelnen Auftritte. In der Pause des Vorspiels stand noch die Wahl des Elternbeirats für die Außenstelle Fridingen der Musikschule Tuttlingen auf dem Programm. Björn Kappeler wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. Musikschullehrer Alfons Schwab dankte zudem dem langjährigen Elternbeirat Manfred Mayer, der sein Amt an Gerd Rudolf abgab. (hamm)