Ökumenischer Grabgesang

Nach zweieinhalb Jahren Pause trafen sich die Sänger/innen des Beerdigungschores wieder zu einer Jahresfeier im Berghaus Knopfmacher. Manfred Mayer begrüßte alle Anwesenden, insbesondere den Chorleiter Herrn Elmar Bächler nebst seiner Frau. Die Pfarrer waren wegen Urlaub entschuldigt.

In seinen Ausführungen ging Mayer auf die besonderen Schwierigkeiten der Pandemiejahre ein. Hohe Flexibilität und viel Verständnis wurden den Sänger/innen und dem Chorleiter während dieser Zeit abverlangt. Anfänglich war Singen gar nicht möglich gewesen, danach nur zu viert und später waren dann acht Sänger/innen erlaubt bei sehr eingeschränkten Probemöglichkeiten. Auch die geforderten großen Abstände zwischen den einzelnen Sängerinnen und Sängern erschwerten das Singen.

Nachdem nun wieder ohne Einschränkungen gesungen werden darf, wird es eine Zeit lang dauern bis der Chor wieder sein vorheriges Niveau erreicht haben wird. Drei Sänger/innen verließen aus Altersgründen den Chor und zwei verstarben während dieser Zeit. Diese waren Emil Sattler und Anita Schnell. Alle waren sie zuverlässige Mitglieder unseres Chores, die wir schmerzlich vermissen. Vor der Pandemie hatte der Chor bei rund 30 Trauerfeiern mitgewirkt, doch die Individualisierung der Gesellschaft macht auch vor dem Sterben nicht halt, „in aller Stille, im engsten Kreise“-Beerdigungen werden vermutlich zunehmen und öffentliche eher weniger werden. Der Chor besteht derzeit aus 27 Mitgliedern einschließlich Chorleiter seit 45 Jahren.

Eine Änderung gab es in der Rechnungsstellung: Nach Auftritten bei Beerdigungen stellte die Kirchengemeinde bisher 40 Euro in Rechnung. Da dies aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich ist, singen wir nun kostenlos - über eine kleine Spende freuen wir uns aber natürlich trotzdem. In der Regel finanzieren wir damit den Bus für den Jahresausflug.

Dann wurden die Ehrungen für unsere langjährigen Mitglieder für die Jahre 2020 und 2021 nachgeholt. Franziska Sattler (20 Jahre), Georg Hermann (15 Jahre), Erhard Riedinger (15 Jahre), Beate Joswig (15 Jahre), Ottmar Hamma (10 Jahre) und Marliese Herrmann (10 Jahre) feierten 2020 ihr rundes Mitgliedsjubiläum. Für das Jahr 2021 waren es Ulrike Hipp (25 Jahre), Manfred Mayer (20 Jahre), Anneliese Heni (10 Jahre) und Lene Locher, (10 Jahre), die für ihre langjähriges Engagement geehrt wurden.