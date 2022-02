Zwischen Eiseskälte und Frühlingserwachen: Die ersten Zitronenfalter sind unterwegs

Mancherorts liegt noch Schnee, dennoch sind die ersten Frühlingsboten bereits unterwegs. Christiane Denzel ist Expertin für biologische Artenvielfalt. Nachdem sie im vergangenen Jahr Wildkräuter vorgestellt hat, wird sie in den kommenden Monaten immer wieder heimische Schmetterlinge vorstellen.

Ausgewachsener Schmetterling kann über ein Jahr alt werden

Sie schreibt: An einem sonnigen Tag Ende Februar kann es bei einem Spaziergang im lichten Wald vorkommen, dass Ihnen ein Zitronenfalter begegnet. Die Männchen sind zart gelb mit einem orangefarbenen Punkt auf dem unteren Flügelpaar, die Weibchen sind fast weiß, schließlich gehören sie zur großen Familie der Weißlinge. Diese zarte Schmetterlingsart gilt als „Methusalem“ unter den Faltern. Der ausgewachsene Schmetterling kann über ein Jahr alt werden. Dies ist ihm unter anderem möglich, weil er in seine verbleibenden Körpersäfte während des Winterschlafes mit körpereigenem Glycerin, einem Zuckerstoff, anreichert, damit sie nicht erfrieren kann. Dies ermöglicht ihm, nahezu ungeschützt, bei mehr als -20 Grad den Winter in der freien Natur, zum Beispiel in einer Baumritze, einem Grasbüschel oder Efeudickicht zu überstehen.

Die Zitronenfalter-Weibchen legen ihre Eier im Faulbaum ab. (Foto: Christiane Denzel)

Raupen können nur wenige Pflanzen fressen

Wenn Sie ihn nun also herum flattern sehen, ist er gerade aufgewacht und dringend auf der Suche nach frühen Blüten wie Huflattich, roten Taubnesseln oder Gänseblümchen, die vielleicht in Ihrer Wiese blühen. Wenn dann schließlich die Kornelkirschen und Weidenkätzchen blühen, ist der Tisch reich gedeckt und die Falter paaren sich. Die Weibchen legen die Eier einzeln oder in kleinen Grüppchen ab – aber nicht einfach irgendwo: Jede Schmetterlingsart hat nur eine oder sehr wenige Pflanzen, die ihre Raupen fressen können. Beim Zitronenfalter ist es meist der Faulbaum, selten der Kreuzdorn. Der Faulbaum ist ein ganz besonderer Strauch, er hat gleichzeitig Blätter, Blüten, unreife und reife Früchte. Nahezu dreißig Schmetterlingsraupenarten nutzen Faulbaumblätter. Auch seine nektarreichen Blüten sind bei vielen Insekten beliebt.

Die Räupchen, die schließlich nach etwa zehn Tagen aus den Eiern schlüpfen, sind hellgrün und gut getarnt. Nachdem sie einige Blättchen genascht haben, verpuppen sie sich als Gürtelraupe und schlüpfen nach circa zwei Wochen. Nun sehen wir sie auch an Sommerblüten, sie lieben beispielsweise pinke Nelken. Sie bestäuben den ganzen Sommer zahlreiche Pflanzen. Schmetterlinge haben viel längere Rüssel als Hummeln oder andere Bienen. Dadurch werden viele Blüten mit tiefem Kelch bestäubt, die sonst unbestäubt blieben.