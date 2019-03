Zweiter Bauabschnitt kostet etwa 100 000 Euro weniger als geplant

Einstimmig hat der Gemeinderat am Montagabend die Vergabe der Arbeiten zur Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Emminger Bäckerhägle beschlossen. Die Angebote liegen rund 100 000 Euro unter den kalkulierten Kosten. Ein im Ort kursierendes Gerücht räumte Bürgermeister Joachim Löffler aus der Welt.

13 Bauplätze stehen im zweiten Bauabschnitt zur Verfügung. „Sechs davon gehen über die Umlegung an die Eigentümer zurück“, erläuterte Löffler. „Das heißt, dass sieben Bauplätze nach unseren Vergaberichtlinien in den Verkauf gehen.“ Dieser soll gegen Jahresmitte – noch vor den Sommerferien – über die Bühne gehen, nannte Löffler das zeitliche Fenster.

Alle Bauplätze schon vergeben?

Gerüchte, dass die Bauplätze bereits alle vergeben seien, dementierte der Bürgermeister am Montagabend. „Es gibt keine Vormerkungen, die Plätze werden nach den Richtlinien vergeben. Notfalls entscheidet das Los“, schilderte Löffler das Vorgehen.

„Es gab klare günstigste Bieter“, erläuterte Löffler dem Gremium dann Bezug nehmend auf die Arbeitsvergaben. Stelle man die Kostenberechnung den eingereichten Angeboten gegenüber, dann liege die Gemeinde „etwa 100 000 Euro unter den Kosten, die für die Maßnahme eingeplant waren“.

Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten waren öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt neun Firmen haben die Leistungsverzeichnisse beim Ingenieurbüro Breinlinger angefordert, berichtete Löffler. Vier Firmen haben ein Angebot eingereicht. „Die günstigste Bieterin war die Firma Friedrich Storz Verkehrswegebau aus Eigeltingen. Deren Angebot beläuft sich auf etwa 567 000 Euro. Die Kostenberechnung des Ingenieurbüros lag bei circa 675 000 Euro.

Außerdem wurde die Wasserleitungsinstallation beschränkt ausgeschrieben. Drei Firmen wurden angeschrieben, alle haben ein Angebot eingereicht. Wie Löffler den Gemeinderäten mitteilte, gab die Firma Tecoba aus Endingen am Kaiserstuhl mit rund 24 000 Euro das günstigste Angebot ab. Dieses liegt damit ebenfalls deutlich unter der Kostenberechnung des Ingenieurbüros, die etwa 31 000 Euro betrug.

Insgesamt liegen die Angebote in Summe bei rund 591 000 Euro und damit etwa 115 000 Euro unter den kalkulierten Mitteln.

Info: Vergabe-Kriterien

In den sogenannten Bauplatzverkaufsrichtlinien ist festgelegt, nach welchen Kriterien die Bauplätze in Emmingen-Liptingen vergeben werden. Unter anderem spielt es eine Rolle, ob die Bewerber Kinder haben, Wohneigentum besitzen und wie lange sie schon in der Gemeinde leben. So haben Bewerber mit Kindern unter 18 Jahren, die seit mindestens zwei Jahren in Emmingen-Liptingen wohnen oder arbeiten und noch nicht über Wohneigentum verfügen bessere Chancen auf einen Bauplatz, als Bewerber ohne Kinder mit Wohneigentum.