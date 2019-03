Bei den Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, sind in Emmingen-Liptingen 14 Plätze im Gemeinderat zu vergeben. Bis Donnerstag, 28. März, 18 Uhr, konnten Wahlvorschläge bei Hauptamtsleiter Patrick Allweiler eingereicht werden.

Wie der Hauptamtsleiter auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, sind bis zum Donnerstagmittag fünf Wahlvorschläge eingereicht worden. Insgesamt 46 Kandidaten wollen sich zur Wahl stellen. „Drei alte Listen machen weiter, zwei Neue treten an“, fasste Allweiler zusammen. Nicht mehr dabei sein wird die „Unabhängige Bürgerliste“. Das hatte Otto Schoch bereits im Vorfeld angekündigt (wir berichteten).

Die Hüte erneut in den Ring werfen werden die „Unabhängige Wählergemeinschaft“ (UWG), „Die Liste“ und „Frauen Initiativ“. Für die UWG werden laut Richard Gnirß zwölf Kandidaten antreten, sieben aus Emmingen und fünf aus Liptingen. Da es sich um eine unechte Teilortswahl handelt, sind insgesamt neun Sitze an Emminger und fünf an Liptinger zu vergeben. Ebenfalls mit zwölf Kandidatinnen trete „Frauen Initiativ“ an, sagte Angelika Störk auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch „Die Liste“ wird am Wahlsonntag mit einigen Kandidaten auf dem Wahlzettel vertreten sein.

Zu den Neuen zählt die „Liste für Bürgernähe und Transparenz“ (LTB). Wie berichtet, werden fünf Kandidaten für die LTB antreten. An dieser Kandidatenzahl hat sich auch nichts mehr geändert, berichtet Dirk Stecker auf Nachfrage. Außerdem wird eine weitere neue Liste an den Start gehen. Näheres will Allweiler bei der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montag bekanntgeben. „Ich gehe davon aus, dass keine weiteren Wahlvorschläge mehr eingereicht werden“, fügte Allweiler hinzu. Theoretisch wäre dies aber bis 18 Uhr möglich gewesen.

Die Listen habe Allweiler bereits geprüft. Bei einigen Berufsbezeichnungen habe etwas nachgebessert werden müssen, berichtete er. Unter anderem, dass sich die Wähler auch vorstellen könnten, was die Kandidaten arbeiten, erläuterte er. Zudem bereite er derzeit die Formalien für die Sitzung am Montag vor. Im Hintergrund gingen die Wahlhelfervorbereitungen weiter. „Es gibt die nächsten Wochen noch genug zu tun“, fasste er die Vorgänge für die Vorbereitung der Wahlen zusammen.

Am Montag, 1. April, um 19 Uhr werden in der öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses die eingegangenen Wahlvorschläge geprüft. Außerdem wird im Sitzungssaal des Emminger Rathauses dann über die Zulassung oder Zurückweisung der Wahlvorschläge entschieden. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Allweiler am Donnerstagmittag: „Ich bin zuversichtlich, dass alle zugelassen werden können.“