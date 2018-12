Plötzlich springt er auf die Bühne. Klaus Schönbrunn hat eine Idee, die er seinen Schauspielern zeigen will. Dann wird weiter geprobt. So lange, bis der Regisseur der Theatergesellschaft Liptingen zufrieden ist. Denn: „Das was wir bieten, soll auch was Gescheites sein“, sagt er.

Es ist eine intensive Zeit, die die Darsteller der Theatergesellschaft verbringen. „Bis Weihnachten geht es kleckerleweise, ab dann ist es kein Spaß mehr“, schildert Regisseur Klaus Schönbrunn. „Dann wird von mittags um zwei bis abends um elf geprobt. Wir geben schon Gas.“

Mitte September kommt die Anfrage von Schönbrunn, wer Lust hat, beim Stück mitzuspielen. Daraufhin sucht er dann gezielt nach Stücken, die der Besetzung entspricht. „Ich versuche dann immer ein brauchbares Stück zu finden. Die Schwierigkeit liegt unter anderem darin, etwas Passendes zu finden, das auf die Leute und auch auf die Paarkonstellationen passt“, erläutert er. „Kompromisse muss man immer machen“, spricht er aus Erfahrung. Er weiß aber auch: Wenn Stück und Besetzung nicht stimmig sind, dann merken das auch die Zuschauer. „Mein Anspruch ist es, immer ein Stück zu finden, das stimmig ist.“

Seit 2000 ist er Regisseur bei der Theatergesellschaft. Die Stückauswahl und die Besetzung der Rollen obliegen ihm. Das habe bisher auch immer gut funktioniert, sagt er. „Was es schon gab war ein Rollentausch, weil jemandem die Rolle zu groß war.“

Auswahl von 25 bis 30 Stück

Über spezielle Theaterverlage lässt sich Schönbrunn eine Auswahl zwischen 25 und 30 Stücken zukommen. Zu den Ausschlusskriterien gehören unter anderem zu aufwendige Kulissen, beispielsweise, wenn das Bühnenbild zwei Mal umgebaut werden müsste. Oder, wenn es nur alte oder nur junge Rollen gibt. Auch, wenn das Stück nach dem ersten Akt abflacht oder die Situation nicht mehr zu den Schauspielern passe, wird es aussortiert, so Schönbrunn. „Am Ende schaffen es dann vier bis fünf Stücke in die engere Auswahl.“ Am Kameradschaftsabend Ende Oktober werde jedes Jahr das Stück verkündet. „Je näher es Ende Oktober geht, desto unwohler wird mir, wenn ich noch kein Stück gefunden habe.“

Ab November beginne die Leseprobe, ehe es Ende desselben Monats auf die Bühne geht. Ab Weihnachten werde es dann ernst. „Da muss sich jeder auf jeden verlassen können“, sagt er. „Ich glaube, dieses Teamgefühl ist auch das, was den Leuten so gefällt.“ Und, das vermutet Schönbrunn, dass es jedes Mal eine „ganz individuelle und einmalige Sache“ ist. „Es hat es noch nie gegeben, dass genau dieselben Leute wieder in der Besetzung miteinander spielen.“

Auf der Bühne der Liptinger Schloßbühlhalle zeigt sich dann, wie die Arbeit bei der Theatergesellschaft abläuft. Schönbrunn fasst das Motto unter „langsam ans Endprodukt herantasten“ zusammen. Die Darsteller spielen eine Szene. Das Drehbuch mit dem Text hat niemand mehr in der Hand. „Ab dem Zeitpunkt, auf dem sie auf der Bühne stehen, wird permanent ohne Heftchen geübt“, sagt Schönbrunn. Noch hilft also die Souffleuse kräftig mit. So lernen die Schauspieler die Abläufe besser, meint er. Die Herausforderung: Als Regisseur könne er erst so richtig arbeiten, wenn die Leute ihren Text können. Er beschreibt es so: „Das ist wie beim Autofahren. Der Text muss intuitiv kommen, wie das Blinken. Das Schauspielen ist wie das Kennen der Regeln und Schilder und erfordert Konzentration.“

Während der Proben lässt er seine Darsteller erst einmal machen. „Sie sollen interpretieren, wie sie meinen.“ Er korrigiere lieber, als jemandem von Anfang an etwas vorzugeben. Nach der Szene werden organisatorische Dinge geklärt. Wer steht wo? Verschiedene Möglichkeiten werden durchgespielt. Plötzlich hat Schönbrunn eine Idee und springt auf die Bühne. Er zeigt, wie er es sich vorstellt. Im nächsten Durchlauf wird die Idee so umgesetzt. Er scheint damit zufrieden zu sein.

Unsichheit ob die Witze auch gut ankommen

„Das ist ein extremer Entwicklungsprozess“, beschreibt Schönbrunn die Theaterproben bis hin zu den Aufführungen. „Zum Zeitpunkt an dem die Karten verkauft werden, ist es eigentlich eine Frechheit“, gibt er schmunzelnd zu. Denn: „70 Prozent der gesamten Leistung kommen in den letzten sechs bis sieben Proben“, erklärt er. „Manchmal sogar schon von der Mittags- bis zur Abendprobe.“

Je näher es den Aufführungen am 4. und 5. Januar entgegen geht, desto unsicherer werde er, ob die Witze gut ankommen, weil er und seine Darsteller die Gags schon zu oft gehört hätten. Aber dann, sagt er, kommen die Vorstellungen, und damit verbunden das Adrenalin. „Dieses gemeinsame Hinarbeiten auf die perfekte Vorstellung und das gemeinsame Schaffen, ist schon ein tolles Gefühl.“

Auf die Zuschauer warte eine Achterbahnfahrt, verrät der Regisseur. „Wir spielen gerne überdrehte Komödien.“ Dazu zählt auch das Stück „Und ewig rauschen die die Gelder“. „Ich freue mich schon. Und wir haben ein sehr gutes Gefühl, dass das Stück bei den Zuschauern ankommen wird.“ Nach zwei Monaten Power fasst er schließlich zusammen: „Wenn es dann am besten ist, soll man ja bekanntlich aufhören.“ Bis er Ende Oktober das nächste Stück verkündet.