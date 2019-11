Tabellenführer SV Liptingen schließt am Samstag die Vorrunde in der Tischtennis-Bezirksliga mit zwei Heimspielen ab. Um 16 Uhr gastiert der TSV Nusplingen II, um 19 Uhr der TTC Spaichingen in Liptingen.

Die Spaichinger haben auch eine gute Vorrunde gespielt und liegen mit 13:5-Punkten auf dem vierten Platz. Die einzige Niederlage gab es bisher in der Hinrunde beim Tabellenzweiten TTC Sulgen I. In Liptingen sind die Spaichinger zwar Außenseiter, aber für eine Überraschung sind die Gäste immer gut. Die Primstädter hoffen, vielleicht davon profitieren zu können, dass die Liptinger bei Spielbeginn bereits eine Partie absolviert und Kräfte liegen gelassen haben.