Zwei Azubis starten bei Stoma/Storz am Mark in ihr Berufsleben

Tobias Meßmer und Patrick Buhl haben ihre Ausbildung beim Instrumentenhersteller Stoma/Storz am Mark in Liptingen begonnen. Das Familienunternehmen freut sich, auch in diesem Jahr wieder zwei junge Menschen für eine Ausbildung zum Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation für sich gewonnen zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ausbildungsbeauftragte Bojana Jankovic gab den Neuen einen Einblick in den Betrieb, der vor mehr als 100 Jahren gegründet wurde und zahnärztliche Instrumente herstellt und weltweit vertreibt.

Unter anderem in den Abteilungen Einkauf, Disposition, Arbeitsvorbereitung und Lager/Versand sowie im Kundenservice und im Marketing können die kaufmännischen Azubis ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und selbständig arbeiten. Momentan beschäftigt der Betrieb sechs Auszubildende mit dem Ziel, den Fachkräftenachwuchs aus den eigenen Reihen zu sichern.