Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag zwischen Emmingen und Engen ereignet. Auf der Bundesstraße 491 stießen auf Höhe von Talmühle gegen 14.30 Uhr zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Der 43-jährige Fahrer eines Peugeot war zuvor in Richtung Engen unterwegs und aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort prallte der Peugeot ungebremst mit dem Audi eines 49-Jährigen zusammen. Die beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Straße wurde von der Polizei bis zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber zum Krankentransport an die Unfallstelle gerufen. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf rund 40 000 Euro. Fotos: Simon Schwörer