Zuschuss für das Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein wird im Gemeinderat heiß diskutiert

Es ist ein Schreiben, das beim Gemeinderat für Diskussionen gesorgt hat: Die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee hatte sich mit der Bitte an Bürgermeister Joachim Löffler gewandt, einen Neubau des Fasnachtsmuseums Schloss Langenstein mit einem Euro pro Einwohner zu unterstützen. Denn: Die gräfliche Familie meldete an, die Räumlichkeiten anderweitig nutzen zu wollen.

„Nun ist das geschehen, was viele schon lange befürchtet haben“, äußerte sich Löffler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „Da gleich zwei Zünfte unserer Gemeinde Mitglied der Vereinigung sind, würde ich es als gutes Zeichen ansehen, sich einzubringen“, erläuterte Löffler. Denn sowohl die Buchenberger Zunft aus Emmingen als auch der Narrenverein Schlehenbeisser aus Liptingen gehören der Narrenvereinigung an. Beide Zünfte werden sich auf jeden Fall mit je 1500 Euro an dem Vorhaben beteiligen. Der Betrag der Gemeinde würde sich auf 4700 Euro belaufen.

Die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee hat alle Kommunen, die Mitgliedszünfte in ihren Reihen haben, angefragt, ob diese bereit sind, sich am Neubau eines Museums zu beteiligen. Dieser soll ebenfalls auf dem Gelände des Schlosses Langenstein entstehen. Die Anfrage sei auch an den Landkreis Tuttlingen gerichtet worden, erläuterte Löffler. Eine Bezuschussung wurde aber abgelehnt. „Das ist eher der badische Bereich, der hiervon betroffen ist.“

Otto Schoch (Unabhängige Bürgerliste) erläuterte, dass ihm als Mitglied des Liptinger Narrenvereins bis dato nicht bekannt gewesen sei, dass ein Museumsneubau fällig werde. „Wird der Platz dann vom Grafenpaar geschenkt?“, wollte er wissen. „Weil ich das Projekt nicht kenne, bin ich der Meinung, dass wir die Entscheidung auf 2020 schieben sollten. Damit wir auch wissen, für was genau das Geld ausgegeben wird. Ich fühle mich zu wenig informiert“, begründete Schoch.

Zünfte aus Emmingen und Liptingen im Museum dargestellt

Löffler erläuterte daraufhin: „Die Narrenvereinigung braucht Sicherheit, eine klare Ansage. Ja oder nein.“ Und er stellte klar: „Den Beschluss um ein Jahr zu verschieben und möglicherweise das Vorhaben zu blockieren, da möchte ich nicht dabei sein.“ Der Bürgermeister gab zu bedenken, dass die Zünfte aus Emmingen und Liptingen beide entsprechend in diesem Museum dargestellt seien und beide auch Dienste im Museum leisteten.

Auch wenn die Summe von 4700 Euro nicht im Haushaltsplan berücksichtigt ist, sieht Löffler die Finanzierung nicht als Problem. Denn durch die Digitalisierungs-Pauschale von 50 Euro pro Schüler, die das Land in diesem Jahr für die Kommunen bereitstellen will, würden dafür vorgesehene Mittel im Haushalt wieder frei. Zum Hintergrund: Die Gemeinde hat in ihrem Haushalt einen Betrag für die Digitalisierung vorgesehen, die über den Zuschuss des Landes wieder frei werde und so für das Museum eingesetzt werden könnte.

„Ich bin absolut dafür, weil ich den beiden Vereinen den Rücken stärken möchte“, sagte Andreas Zeiser-Radkte (Die Liste). Die Narrenvereine seien ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde und die Unterstützung stärke deren Arbeit und deren Standing im Verband, so Zeiser-Radtke weiter.

Es sei schwierig, so viel Geld in Aussicht zu stellen, sagte Angelika Störk (Frauen Initiativ). „Wir wollen auch Belege“, führte sie an. „Bei unseren Vereinen wollen wir das auch sehen.“ Mit der derzeitigen Datenlage finde sie den Beschluss schwierig.

„Ich möchte nochmal betonen, dass das Konzept als sehr gut befunden wurde“, erinnerte Löffler. „4700 Euro sind so weltbewegend nicht“, sagte Löffler auf die Baukosten von etwa zwei Millionen Euro bezogen. „Und wir zahlen auch nur, wenn das Projekt realisiert wird.“

Harald Heller (Unabhängige Wählergemeinschaft) zeigte Verständnis dafür, dass sich die Narrenvereinigung absichern will. Er könne dem Beschlussvorschlag zustimmen. Martina Auchter (Frauen Initiativ): „Man muss auch bedenken, was die Fasnet hier bedeutet.“ Deshalb könne man schon zustimmen.

„Ich verschließe mich nicht“, sagte Schoch. „Ich bin nur dafür, den Beschluss zu verschieben, um Klarheit zu haben, und mit vollem Herzen dabei zu sein.“ Deshalb stellte er den Antrag, dieses Thema im nächsten Jahr zu behandeln. Daraufhin schaltete sich Neu-Gemeinderat Neshat Gashi (Die Liste) ein: „Es geht nicht, das noch ein Jahr zu verschieben. In diesem Jahr soll der Spatenstich stattfinden“, berichtete das Buchenberger-Mitglied.

Nach der Diskussion einigte sich das Gremium darauf, den Beschluss zu ergänzen und aufzunehmen, dass das Geld nur dann bezahlt wird, wenn das Museum realisiert wird. Der Antrag von Otto Schoch, der sich beim Beschluss enthalten hat, wurde abgelehnt.

Info: Die Bitte

Das Fasnachtmuseum Schloss Langenstein präsentiert neben den etwa 120 Zünften aus dem Hegau-Bodensee-Gebiet Masken und Bräuche aus aller Welt. 50 Jahre lang war es auf Schloss Langenstein beheimatet. Da die gräfliche Familie nun aber andere Pläne mit den Räumlichkeiten hat, ist die Narrenvereinigung gezwungen, ein neues Museum zu bauen. Dieses soll auf dem Grundstück von Schloss Langenstein gebaut werden.

Bisherige Mankos könnten dadurch verbessert werden. In ihrem Schreiben nennt die Narrenvereinigung unter anderem die fehlende Barrierefreiheit. Außerdem entwickle das Fasnachtsmuseum mit fünf weiteren Museen, die im gesamten Bundesgebiet ausgewählt wurden, digitale Präsentationsmethoden für das Museum. Dadurch solle die Fasnet erlebbar gemacht werden und auch jüngere Generationen für das Brauchtum begeistern.

Insgesamt zwei Millionen Euro soll das neue Gebäude kosten. „Unsere Idee wäre, dass jede Gemeinde, die Heimatgemeinde einer oder mehrerer unserer Mitgliedszünfte ist, einen Euro pro Einwohner spendet“, lautet die Bitte aus dem vorliegenden Schreiben.