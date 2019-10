Zum Jubiläum gibt es den „Badischen Greif“ verliehen

Sein 50-jähriges Jubiläum hat am Samstagabend in der Witthohhalle der Skiclub Emmingen – offiziell die Abteilung Ski im Sportverein Emmingen 1922 – gefeiert. Im Blickpunkt standen dabei besonders die Auszeichnungen für den Verein selbst durch den vor Wochenfrist neu gewählten Präsidenten des Skiverbandes Schwarzwald, Manfred Kuner aus Triberg.

„Wir wissen, was wir an diesem Verein haben“, fasste sich der extra an die Grenzen seines Verbandsgebietes gekommene Präsident wohltuend kurz. Er lobte vor allem die nachhaltige Qualität der Vereinsarbeit im sportlichen und auch im gesellschaftlichen Bereich durch „das gute Lehrteam und den engagierten Vorstand“. Dass es ein „legendäres Bergfest“ gibt, wusste er bereits und als Alleinstellungsmerkmal im Jahresprogramm befand er die vereinsinterne Rotweinprobe in der eigenen Skihütte - vielleicht ein Grund, dass es im Verein läuft wie geschmiert.

Als Vizepräsident des Badischen Sportbundes hatte Kuner die „sparsamst“ vergebene Auszeichnung des Sportbundes – den „Badischen Greif“ in Silber - überreicht. Im Auftrag des Deutschen Skiverbandes (DSV) hatte er die Ehrenplakette in Gold mitgebracht und vom Skiverband Schwarzwald gab es die goldene Ehrennadel.

Die „lokale“ Festrede hielt Bürgermeisterstellvertreter Richard Gnirß. Dank der Initiative von Ernst Keller zur Abteilungsgründung sei es damals gelungen, für den Skisport zu begeistern. Dazu seien weitere Sportarten ins Blickfeld gerückt – vom Lauftreff über den Radtreff bis hin zum Kinderturnen und inzwischen auch Zumba. Der Skiclub sei ein Eckpfeiler und Garant für eine gute Zusammenarbeit der Vereine in der Gemeinde. Seine Arbeit sei geprägt von einem hohen Maß an Idealismus.

„Die Gemeinde hat uns immer unterstützt“, lobte Vorsitzender Staud das Verhältnis zur Kommune. Die Entwicklung des Vereins, vor allem den sehr „intensiven“ Bau der Skihütte auf dem Witthoh, ließ er die Festgäste mit einer Bilderschau nacherleben. Und fast omnipräsent war dabei das „wintersportliche Rückgrat“ des Skiclubs, das Lehrteam.

„Ein halbes Jahrhundert“, war ein Titel, den die Witthoh-Musikanten in ihrem vorwiegend volkstümlich gehaltenen Unterhaltungsprogramm spielten. Zudem ließ Kai Fundel „die Puppen tanzen“: Sein Skischulteam präsentierte Wintersportmode aus fünf Jahrzehnten. „Man könnte meinen heut’ wär’ Stubai“, staunte sogar Vorsitzender Staud als diese flotte Truppe durch des Saal „polonaiste“.