Drei Gewerke sind bereits vergeben gewesen: Blitzschutz, Begasung sowie Glocke und Läuteanlage. Doch das ist nicht alles, was an der Zeilenkapelle restauriert werden muss. Das Architekturbüro Kreuzer hat zwischenzeitlich weitere Gewerke ausgeschrieben. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an die jeweils günstigste Bieterin.

„Es freut mich, dass es mit dem Kleinod weitergeht“, sagte Angelika Störk (Frauen initiativ). Sie zeigte sich verwundert darüber, dass die Angebote viel günstiger ausfallen als ausgeschrieben. „Wir sind im Bestand“, erläuterte Martin Weißhaupt vom Architekturbüro Kreuzer daraufhin. In den Ausschreibungen werde Punkt für Punkt beschrieben, was gemacht werden müsse. „Eventualitäten, die wir mit rein rechnen, rechnen die Handwerker nicht mit rein“, erklärte er die Differenz zwischen den kalkulierten rund 323 000 Euro und den nach der Ausschreibung zusammenkommenden 291 000 Euro. Die Firmen stünden im Wettbewerb zueinander und gingen immer vom bestmöglichen Fall aus.

Noch seien auch nicht alle Gewerke ausgeschrieben. Blechner- und Verglasungsarbeiten fehlten beispielsweise bisher, sagte Weißhaupt. Es gebe noch einige Punkte, bei denen der Arbeitsaufwand noch im Unklaren sei. „Da müssen wir schauen, wie wir erhaltend eingreifen werden.“

Vorschlag: Alles, was mobil ist zur Begasung in die Zeilenkapelle

Zum weiteren Vorgehen erklärte er: „Im April wollen wir mit der Begasung starten.“ Daraufhin berichtete Martina Auchter (Frauen initiativ), dass ihr zu Ohren gekommen sei, dass auch an Figuren in der Schenkenbergkapelle frische Holzwurmspuren zu sehen seien. „Ist es möglich, betroffene Figuren dann bei der Begasung in die Zeilenkapelle zu stellen?“, wollte sie wissen. Andreas Zeiser-Radtke (Die Liste) brachte ein, dann auch die Liptinger Martinskapelle auf mögliche Holzwurmspuren zu untersuchen. Er schlug vor, dass man dann alles, was mobil sei, zur Begasung mit in die Zeilenkapelle stellen könnte.

„Für mich ist das absolut vorstellbar“, kommentierte Weißhaupt die Idee. Daraufhin sagte Bürgermeister Joachim Löffler, dass in Absprache mit Pfarrer Ewald Billharz geprüft werden solle, ob bewegliche Dinge betroffen seien.