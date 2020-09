(lise) - Schwirren einem beim Frühstück auf Balkon oder Terrasse die ganze Zeit Wespen um die Nase, kann das ganz schön nervig sein. Doch es gibt Tipps, um die quirligen Insekten abseits des eigentlichen Geschehens zu beschäftigen.

Tipps im Umgang mit Wespen: Befindet sich ein Nest am Haus oder in der Nähe eines Balkons oder einer Terrasse, dann rät Julia Hager, Pressesprecherin des Tuttlinger Landratsamts, einen Abstand von zwei bis drei Metern zum Nest einzuhalten. Zudem soll man die Tiere weder wegpusten, noch nach ihnen schlagen. „Süße und fleischhaltige Nahrungsmittel deckt man besser ab, ebenso sollte man Mundwinkel und Hände von Kindern sauber halten“, lautet ein weiterer Ratschlag im Umgang mit den schwarz-gelb gestreiften Insekten. „Plant man beispielsweise ein größeres Gartenfest, kann man etwa drei bis vier Wochen im Voraus eine ,Ersatzfutterstelle’ in vier bis fünf Meter Entfernung zum Veranstaltungsort im Garten vorbereiten“, so Hager weiter. „Dazu legt man auf einem kleinen Teller etwas Marmelade oder überreifes Obst aus. Innerhalb dieser Zeit gewöhnen sich die Wespen in der Regel dann an die neue Futterquelle und nutzen diese anstatt dem Kuchenbüffet. Durch die Maßnahme werden auch keine neuen Wespen angezogen. Am Tag der Veranstaltung kann man dann zusätzlich Zitronenscheiben mit Nelken spicken und auf Tellern auslegen. Diesen Geruch meiden Wespen.“

Beliebte Nistplätze: Wo sich Wespen gerne einnisten, hängt laut Hager von der Art ab. „Die Gemeine und die Deutsche Wespe bevorzugen dunklen „Höhlen“. Beliebte Brutplätze sind beispielsweise Dachböden oder Rollladenkästen. Andere Wespenarten nisten dagegen gerne in Feldgehölzen oder an Bäumen.“

Arten im Landkreis Tuttlingen: Im Landkreis leben insgesamt acht staatenbildende (soziale) Wespenarten, wobei man laut Auskunft des Landratsamtes nur zwei davon regelmäßig am Kaffeetisch antrifft: Die Gemeine Wespe oder die Deutsche Wespe. „Dabei handelt es sich um die einzigen Arten, die sich über menschliche Nahrung hermachen. Alle anderen Arten sind harmlos und meiden die Nähe des Menschen.“

Folgen von Stichen: „Wespenstiche sind für Erwachsene und Kinder in den seltensten Fällen gefährlich, sofern die Stiche nicht im Mund- oder Rachenraum erfolgen“, schreibt Hager auf Nachfrage. „In der Regel sind die Stiche schmerzhaft. Für Insektenstichallergiker können Stiche allerdings eine ernste Gefahr darstellen. Im Zweifelsfall sollte man den Hausarzt kontaktieren.“

Besonderer Schutzstatus: „Durch das Bundesnaturschutzgesetz sind grundsätzlich alle Tiere vor Zerstörung der Lebensstätten, Belästigung und Tötung der Tiere geschützt (§39 Abs. 1)“, teilt das Landratsamt mit. „Bestimmte Arten wie solitäre Wespen oder die Hornisse unterliegen aufgrund der Bundesartenschutzverordnung zusätzlich einem besonderen Schutzstatus.“

Hilfeleistungen: Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts steht für Fragen und bei Problemen zum Thema Wespen zur Verfügung. „Diese leitet die Fragestellung dann bei Notwendigkeit an den ehrenamtlichen Hornissen- und Wespenbeauftragten, Nils Reiser weiter“, so Hager. Die Behörde befindet sich in der Bahnhofstraße 100 in Tuttlingen und ist telefonisch unter 07461/926 57 15 sowie per Mail an umwelt@landkreis-tuttlingen.de zu erreichen.