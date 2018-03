Wer einen Handwerker braucht, auf der Suche nach einem Schreiner ist oder wissen möchte, welche Gewerbetreibenden, Dienstleister und Freiberufler in Emmingen-Liptingen ansässig sind, wird in der „Wir-Broschüre“ fündig. Das Wirtschafts-Nachschlagewerk ist im Jahr 2014 zum letzten Mal herausgebracht worden. Nun arbeitet Ulrike Stiller, die Inhaberin der Agentur GAP-Design aus Radolfzell, aktuell an der dritten Auflage des Heftes.

Stiller erklärt das Konzept: „Das Konzept für das Heft beinhaltet die unterschiedlichsten Firmen, es geht querbeet vom kleinen Einzelunternehmer bis zur Weltfirma, die auf dem internationalen Markt vertreten ist und sich in der Gemeinde vor Ort als Puzzlestück eines großen Ganzen versteht“, sagt Stiller.

Bei der aktuellen Wiederauflage habe sich sehr viel geändert im Vergleich zur bisherigen Broschüre. So gebe es einige neue Unternehmen, die vor Ort hinzugekommen seien, andere wiederum seien weggefallen – durch Geschäftsaufgabe, oder Besitzerwechsel.

„Wir“ als gemeinsames Element

Sie schätzt, dass in der neuen „Wir-Broschüre“ für die Gemeinde rund 70 Firmen, Freiberufler und Gewerbetreibende vertreten sein werden – im Vergleich zu 79 teilnehmenden Unternehmen in der Ausgabe aus dem Jahr 2014. „Der Gedanke hinter dem ’Wir’ ist, dass alle in einem Boot sitzen und man in der Gemeinde miteinander kooperiert – daher heißt die Broschüre auch so.“ Sie habe gehört, dass der Name als Abkürzung für „Wirtschaft in der Region“ diene. Sie habe die Broschüre so aufbauen wollen, dass es für Firmen möglich sei, sich persönlich dazustellen.

„Die Wir-Broschüre ist zum Aufheben gedacht, die Leute haben sie neben dem Telefon und nutzen sie immer wieder neu“, hebt Stiller hervor. Das Heft sei aber nicht nur ein Nachschlagewerk, auch Arbeitgeber könnten sich dort präsentieren und die Gemeinde könne es als Hilfe zur Selbstvermarktung nutzen. Sie sei an Emmingen-Liptingen im Jahr 2010 herangetreten, um anzubieten, das Wirtschaftsverzeichnis für die Kommune zu erstellen.

Broschüre auf Papier und im Netz

Dies bestätigt auch Hauptamtsleiter Patrick Allweiler. Er sagt, es habe dort zu dem Zeitpunkt kein derartiges Nachschlagewerk gegeben, in dem die Bürger erfahren können, welche Unternehmen in der Gemeinde vertreten sind. Nach ihrem Angebot habe man sich daher für die Zusammenarbeit mit Ulrike Stiller entschieden. Das Heft werde an sämtliche Einwohner verteilt, an Neubürger werde es bei der Anmeldung in der Gemeinde übergeben.

Wie Stiller ankündigt, soll die neue Ausgabe voraussichtlich Ende April in Emmingen-Liptingen verteilt werden sowie auf der Website der Gemeinde elektronisch veröffentlicht werden.