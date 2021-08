Warum eine Fläche von 2285 Fußballfeldern unter Eigentümern neu aufgeteilt werden muss

Rainer Guggemos lebt in Hilzingen und arbeitet seit September 2018 in Tuttlingen bei der Flurneuordnungsbehörde. Von 1992 bis 1998 studierte er Vermessung an der Universität in Stuttgart. „Ich habe mich bewusst für den Bereich der Flurbereinigung entschieden“, sagt er. Denn als Jugendlicher habe er in den Ferien als Messgehilfe im Flurbereinigungsverfahren zum Ausbau der Autobahn bei Hilzingen gearbeitet – an den Aufgaben fand er schon damals Gefallen. Nach dem Studium folgte ein Referendariat. Dieses absolvierte Guggemos damals noch beim staatlichen Vermessungsamt in Tuttlingen. Als er 2000 fertig wurde, wechselte er als Projektleiter zur Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) nach Rottweil. 2007 übernahm er die Leitung der dortigen Geschäftsstelle. 2009 kehrte Guggemos dann in den Landkreis Tuttlingen zurück – und zwar als Ortsbaumeister der Gemeinde Immendingen. „Der Kontakt zur Flurbereinigung ist aber nie abgerissen.“ 2018 wechselte er dann schließlich nach Tuttlingen zum Vermessungs- und Flurneuordnungsamt, wo er das Sachgebiet Flurneuordnung leitet.