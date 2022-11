Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem in den letzten beiden Jahren, bedingt durch die Corona-Pandemie, Chöre mit den Proben leider viel pausieren mussten und so auch keine Konzerte stattfinden konnten, fand nun am Sonntag, 6. November, eine „Matinee“ des Gesangvereins Harmonie Emmingen unter dem Motto „Wir sind wieder da“ statt.

Im Eingangsfoyer der Firma Leiber Group in Emmingen konnte die erste Vorsitzende Karla Heim eine große Anzahl interessierter Konzertgäste begrüßen.

Vor dem eigentlichen Konzert konnten sich singlustige Gäste an einer „Chor Werkstatt“ beteiligen. Es wurden zusammen mit dem Chor zwei Lieder eingeübt, welche später während der Matinee gemeinsam aufgeführt wurden. Unter der Leitung der Dirigentin Stefanie Diesch führten die Chormitglieder unter großer Begeisterung dann Titel von zum Beispiel Billy Joel, Michael Jackson, Paul McCartney beziehungsweise den Beatles und der Münchner Freiheit auf.

Man konnte dem Chor die Freude am Singen und den Zuschauern die Freude am Zuhören ansehen. Ebenso viel Freude erzeugten die beiden Solistinnen Daniela Bucher und Petra Zimmermann mit zwei Liedvorträgen, die mit wunderschönen Sopran Stimmen vorgetragen wurden. Begleitet wurde der Gesangverein vom Pianisten Bernhard Diesch und dem Schlagzeuger Florian Hammerschmidt.

Nach dem Konzert beziehungsweise nach der Zugabe wurden alle Anwesenden zu einem Sektempfang eingeladen, um auf das „Comeback“ des Chores anzustoßen. Ein großes Dankeschön ergeht im Besonderen an die Dirigentin, aber auch an alle Akteure und Helfer. Ebenso danken möchte der Verein Herrn Dr. Rolf Leiber für die Bereitstellung der besonderen Räumlichkeit.

Nicht zuletzt möchte sich der Verein bei allen Besuchern der Matinee für deren Kommen bedanken. Ein Konzert lebt von den Akteuren aber natürlich auch von den Konzertgästen. Interessierte Sänger und Sängerinnen sind jederzeit herzlich bei den Proben willkommen. Die Proben finden immer dienstags um 20 Uhr zurzeit in der Witthoh-Halle Emmingen statt (im Proberaum des Musikverein).