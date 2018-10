In der Gemeinde werden seit geraumer Zeit die Gehwege aufgerissen, um Backbone-Leitungen für den Glasfaser-Breitbandausbau zu verlegen. Jüngst kam es hierbei zu Unschlüssigkeiten seitens der Bürger, hieß es im Technischen Ausschuss. Denn bei einigen Arbeiten war nicht die Gemeinde, sondern die Telekom tätig, wie Hauptamtsleiter Patrick Allweiler erklärte.

„Es erscheint sicherlich so manchem als Schildbürgerstreich, dass die Telekom aktuell dort Leitungen verlegt, wo die Gemeinde im Rahmen ihres Glasfaserausbaus Leitungen verlegen wird und deswegen den gleichen Gehweg in naher Zukunft nochmals aufgraben muss. Das sehen wir als Gemeindeverwaltung genauso!“, hieß es im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Auf Nachfrage unserer Zeitung schilderte Allweiler, dass sich die Arbeiten in manchen Gebieten überlagern. Betroffen seien Bereiche in der Stockacher sowie in der Neuhauser Straße in Liptingen.

Gemeinde arbeitet sich von Emmingen kommend heran

Denn während sich die Gemeinde vom Ortsteil Emmingen kommend über die Emminger und Tuttlinger Straße bis hin zu Neuhauser und Stockacher Straße ins Industriegebiet heranarbeitet, sei die Telekom im südlichen Bereich zugange, so Allweiler. Hier seien neben den genannten Überschneidungspunkten auch die Schloßbühlstraße sowie die Rorgenwieserstraße von den baulichen Maßnahmen betroffen.

Dabei werden laut Allweiler die Verteilerkästen der Telekom mit Glasfaser angefahren. Von dort aus führt die Zuleitung über die vorhandenen Kupferleitungen zu den Haushalten, erklärt er weiter. Vonseiten der Bürgerschaft wurde auch die Ästhetik bemängelt. „Das sieht aus wie ein Grab“, sei den Gemeinderäten zugetragen worden.

Dazu hat Hauptamtsleiter Patrick Allweiler gute Nachrichten parat: Die Optik werde sich nach der Fertigstellung noch verändern. In der Folge werden die Verteilerkästen größer sein.

Bei der Breitbandinitiative BIT, die der Landkreis Tuttlingen vor einigen Jahren mit allen Städten und Gemeinden gründete, werden die Glasfaserleitungen direkt bis ans Haus verlegt. Grund war damals, dass die Anbieter wohl keine ausreichenden Ausbautätigkeiten geplant hatten. „Nur deswegen durften wir tätig werden“, so der Hauptamtsleiter zum rechtlichen Prozedere.

Rund zehn Millionen Euro werden investiert

„Unser Ziel ist es, alle Haushalte mit Glasfaser zu versorgen.“ Wie Allweiler erläutert, sei das ein ambitioniertes und teures Vorhaben, in das die Gemeinde schätzungsweise rund zehn Millionen Euro investieren wird. Insgesamt vier bis fünf Bauabschnitte seien in beiden Ortsteilen geplant. „Drei bis vier Jahre werden wir noch brauchen“, schätzt er.