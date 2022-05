Wanderer entdecken Zeugen der Vergangenheit

Bei einer Exkursion des Geschichtsverein Tuttlingen ging es über die „Schindergrube“ und das „Napoleonische Dreieck“ mit Hans-Joachim Schuster und Kurt Breinlinger, wo sehr intensiv informiert wurde.

Die Teilnehmer begannen in der Michaelis-Kirche, wo der Kreisarchivar den Hochaltar mit den weltlichen Merkmalen aus der Vorderösterreichischen Zeit erläuterte. Danach wanderten sie zunächst zum Simmeskreuz, das im Rahmen der Flurneuordnung versetzt werden. Es wurde ein schöner Sitzplatz geschaffen mit Aufstellung des durch die Flurbereinigung neu restaurierten Kreuzes, so Kurt Breinlinger in seinen Ausführungen, sowie ein Biotop wo sich bereits Frösche angesiedelt haben, über die 15 Jahre dauernde Flurbereinigung im Zuge der B 311.

Danach ging es weiter zum „Napoleonischen Dreieck“, wo im Zuge der Umgehungstraße Neuhausen in der Nähe der B 311 Äcker und Wiesen durchschnitten wurden. Ab dem Dinkelsberg verläuft die Grenze in westlicher Richtung durch den sogenannten Friedhag zum neu angelegten Schauplatz „Napoleonisches Dreieck“. Auf offener Fläche bildet der Grenzverlauf ein Dreieck, deshalb der Name. An diesem Platz wurden neue und aufgefundene Grenzsteine als Zeugen der Vergangenheit neu aufgestellt. Verbunden mit einer Tafel, die die Herkunft erläutert, lässt sich auch hier Geschichte bildlich erklären. Die Grenzsteine der Grundstücke und ehemalige Landesgrenze zum Napoleonischen Dreieck wurden hier durch die Flurneuordnung neu angelegt. Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster erklärte den Teilnehmern, dass durch Forstarbeiten, Straßenbau, Beschädigungen, Verfall oder Diebstahl verschiedene Steine der ehemaligen Landesgrenze nicht mehr vorhanden sind. Sechs besondere Grenzsteine wurden ausgewählt und als Merkmale in die Anlage gebracht. Kurt Breinlinger erklärte auch die verschiedenen Zeichen und Wappen auf den Steinen. Die Kleindenkmale, wobei der älteste Stein von 1584 datiert ist, zählt man noch circa 70 Steine vom Schindelwald bis zum Witthoh, die vorhanden sind.

Weiter ging es zur sogenannten „Schindergrube“, wo bereits im Mittelalter tiefe Gruben geschaffen wurden, aus denen Bohnerz geschürft wurde. In der Schindergrube auf der Gemarkungsgrenze zwischen Neuhausen ob Eck und Liptingen liegt diese Bohnerzgrube, von der so mache schaurige Geschichte erzählt wird. Die sogenannte Schindergrube war eine ehemalige Erzabbaugrube, die auch noch heute als tiefes Loch sichtbar ist. Die badisch-württembergische Grenze läuft genau über dieses Loch hinweg und hat um 1696 zu wiederholtem Streit zwischen Liptingern und Neuhausenern geführt. Man stritt sich um das Schürfrecht und durch Zerstörung der gegnerischen Erzwäscherei eskalierte der Streit. Er gipfelte in gegenseitigen Diebstählen von Getreide und Holz. Zu den größten Bohnerzabbaugebieten Süddeutschlands gehörte die Schwäbische Alb, entstanden im subtropischen Savannenklima des Alttertiärs und vermutlich der Kreidezeit vor 65 bis 135 Millionen Jahren in wechselfeuchten Senken durch Mobilisierung und Konkretionsbildung von Eisenverbindungen. Der Abbau geschah überwiegend im Tagebau, zum Teil legte man auch Schächte und Stollen an.

In Liptingen gab es eine Knappschaft mit Fahne (diese befindet sich noch im Rathaus in Liptingen). Die Erzgräberei war in der damaligen Zeit der Hauptverdienst, wobei Emmingen und Liptingen das meiste Erz lieferten. So mussten die Emminger das Erz nach Bachzimmern und die Liptinger ihres nach Zizenhausen abliefern. Zwischen 1850 und 1860 wurden circa 50 000 Kübel jährlich abgeliefert.