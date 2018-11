Im laufenden Forstwirtschaftsjahr ist die Waldbewirtschaftung in Emmingen-Liptingen nur teilweise nach Plan verlaufen. So schilderte es Ulrich Maier vom Forstamt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „In Summe hat es zu wenig geregnet“, sagte er.

Der Witterungsstress durch die Trockenheit führe zu einer Borkenkäferanfälligkeit der Bäume. Anhand einer Karte zeigten die Forstexperten Maier und der örtliche Forstbetriebsbeamte Bernhard Seßler aber auch, dass Tuttlingen von Kreisen umzingelt sei, die es diesbezüglich schlimmer traf.

Ausmaß des Käferanstiegs wird sich erst zeigen

Da die Borkenkäferthematik absehbar war, habe man im Frühjahr beschlossen, die Populationsentwicklung zu überwachen, so Maier. Einer Grafik waren insbesondere zwei Extremausschläge im Frühjahr zu erkennen. „Und nächstes Jahr wird es nicht besser“, vermutete Maier. Er erläuterte auch, dass sich alle Auswirkungen des Käferanstiegs erst bis in ein oder zwei Jahren zeigen werden.

Auf dem Holzmarkt seien erste Auswirkungen des Überangebots an Käferholz bereits zu spüren. So gebe es derzeit die doppelte Menge an dem, was die Sägewerke an Holz verarbeiten könnten, beziffert Maier die Lage. Obwohl sich die Preise positiv entwickeln, müsse man damit rechnen, „dass die Gesamterlöse bei der Fichte nach unten gehen“, so Maier.

Doch wie steht die Gemeinde in Zahlen da? In der Planung, die eine jährliche Nutzung des Gemeindewalds von 5500 Festmetern Holz vorsieht, fehlen derzeit noch etwa 1500 Festmeter Holzertrag. Ein größerer Hieb von 1000 Festmetern Schwachholz für die Papierindustrie stehe noch aus. Wie aus dem Bericht der Forstexperten außerdem hervorging, sind 400 Festmeter Buchenbrennholz vorgesehen. „Es sieht also so aus, als ob das Planziel erreicht wird“, sagte Maier.

Brennholzpreis bleibt bei 60 Euro pro Festmeter

Auch was die Soll-Einnahmen sowie die Ausgaben angeht, befinde man sich im geplanten Rahmen. Für 2019 weist der Waldwirtschaftsplan eine Gewinnprognose von 92 500 Euro aus „Wir sind froh, wenn dieser Gewinn realisiert wird. Denn eine Garantie gibt es dafür natürlich keine“, sagte Maier. Im neuen Jahr sind außerdem Ausgaben für den Waldschutz (2500 Euro), Erschließungsmaßnahmen (19 000 Euro) sowie Bestandspflege (19 000 Euro) vorgesehen.

Was die Kulturen (22 000 Euro) angeht, berichtete Maier, dass etwa 4000 Tannen gesetzt werden sollen. Bei gut der Hälfte handele es sich um Wiederholungspflanzungen: „Wir hatten Pech mit den im Frühjahr gepflanzten Tannen.“ Außerdem erläuterte er auf Nachfrage, dass in der Forstwirtschaft auf Naturverjüngung und Vielfalt gesetzt werde. „Man weiß nicht, wie sich das Klima entwickelt“, so Maier. „Deswegen ist es wichtig, breit aufgestellt zu sein, falls eine Baumart ausfallen sollte.“

Ein weiteres Thema war der Brennholzpreis. Der Gemeinderat hat beschlossen, diesen bei 60 Euro pro Festmeter zu belassen. Laut Maier handelt es sich dabei um einen marktgerechten Preis.