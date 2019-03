Der Seniorentreff Liptingen-Heudorf hat in seinem Jahresprogramm einen Volltreffer gelandet. Der Lichtbildervortrag der Eheleute Riedel von ihren Reisen durch Jordanien begeisterte die über 50 Zuhörer im Gasthaus „Schuhfranz“ in Liptingen.

Nach einer Lagebeschreibung von Jordanien gab Ulrich Riedel auch Hinweise zur derzeitigen politischen Lage von Jordanien, das große Flüchtlingsströme aus Palästina und Syrien verkraften müsse und trotzdem politisch stabil sei. Das Land wird umgeben von Israel, Syrien, Irak und Saudi-Arabien.

Die Grenze zu Israel ist der Jordan, der durch den See Genezareth und ins Tote Meer fließt. In seinem geschichtlichen Rückblick zeigte er Bilder der Felsenstadt Petra, der Hauptstadt des ehemaligen Nabatäer-Reiches, die durch die Kontrolle des Handels auf der Weihrauchstraße vor Christi Geburt zu großem Reichtum gekommen war. Auf der noch heute wichtigen alten Königsstraße zogen schon die Hebräer bei ihrem Auszug aus Ägypten von Süden nach Norden in das verheißene Land.

Der „Berg Nebo“ ist für Juden und Christen ein besonderer Ort: von hier aus soll Gott Moses das Gelobte Land gezeigt haben. Moses soll dann hier angeblich auch gestorben sein, sein Grab hat man allerdings bis heute nicht gefunden. Das Wahrzeichen ist ein zehn Meter hohes eisernes Kreuz, um das sich eine Schlange windet (4. Buch Moses): „Mache dir eine eherne Schlange und richte sie zum Zeichen auf.“