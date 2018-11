Der Vorsitzende Werner Hornstein hat kürzlich beim Vorspielnachmittag in der Krebsbachhalle in Eigeltingen die zahlreichen Gäste, die das Können der Kinder und Jugendlichen erleben wollten, begrüßt.

Das Programm begann mit der Bläserklasse aus Eigeltingen, die mit ihrem Lehrer und Dirigenten Benedikt Ammon den unterhaltsamen Nachmittag eröffneten. Im Anschluss trat die Jugendkapelle Hon- stetten mit Dirigent Felix Geigges auf. Pascal Schwanz brillierte mit seinem Solo auf der Trompete. Es folgten die einzelnen Vorspielstücke – alleine oder im Trio – mit Jule Klöck am Tenorhorn, Pia Kupferschmid ebenfalls am Tenorhorn (beide aus Liptingen) und Jonas Müllerleile am Bariton (aus Honstetten). Das Trio glänzte mit dem Lied „Tiritomba und Down by the riverside“.

Weiter ging es mit Maike Honold, Nina Brunner und ihrem Musiklehrer Dietmar Kempter. Als nächstes trat Luisa Bertsche aus Liptingen auf. Sie zeigte dem Publikum gekonnt, was aus so einem Schlagzeug herauszuholen ist. Die junge Schlagzeugerin habe, lobte der Vorsitzende, erst vor wenigen Tagen das Blasmusiker Jugendabzeichen in Bronze erfolgreich gemeistert. Nach weiteren Auftritten am Drum Set und dem Flügelhörnern, traten Luis Wernz und Lars Schindler (beide aus Liptingen) zusammen mit ihrem Lehrer Klaus Dietrich mit ihren Trompeten auf.

Ein gelungener Nachmittag wurde durch die Jugendkapelle Honstetten unter der Leitung von Felix Geigges und den abschließenden Worten des Vorsitzenden Werner Hornstein beendet.