Volles Zelt beim Liptinger Weinfest

Ein voller Erfolg war das 31. Weinfest in Liptingen, dieses Jahr erstmals im großen Festzelt. Bereits am Freitag heizten die Musiker der Froschenkapelledem Publikum so richtig ein. Das Publikum war voll dabei, die Stimmung war gut. Der Samstag mit der Partymacher Band Partymaschine war für die Jugend ein gelungener Abend. Es gab Musik quer durch die Genres. Dabei waren Songs von AC/DC, Robbie Williams und vielen anderen bekannten Sängern und Bands. Der Sonntag wurde mit dem Musikverein Worblingen zum Frühschoppen eröffnet, zum Festausklang spielten Gerold’s Musikvagabunden, eine Blaskapelle aus der Schweiz mit „handmade“ Blasmusik – nach Aussagen der zahlreichen Gäste an allen Tagen kam das neue Konzept gut an.

Bilder: Rüdiger Daus

1. Die Froschenkapelle unter Leitung von Tobias Franz heizte dem Publikum im vollbesetzten Zelt so richtig kräftig ein.

2. Die Band „Partymaschine“ hatte das junge Publikum so richtig mit ihrem musikalischen Können im Griff und feierte einen großen Erfolg.