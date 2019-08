Bei schönem Wetter hat das Trainingslager des MSC Emmingen-Liptingen auf dem Buhlenhof in Emmingen stattgefunden. Am ersten Abend kämpften die verschiedenen Teams um Punkte, die sie in Spielen wie Reifenwerfen oder Gespann ziehen ergattern konnten. Mit Frühsport bereiteten sich die Kinder und Jugendlichen tags drauf auf das Fahren vor, wo sie in einem Parcours ihr Geschick und Schnelligkeit auf die Probe stellten und beim Absteigen das Gleichgewicht trainierten. Das Trainingslager endete laut Pressemitteilung traditionell nach dem gemeinsamen Mittagessen mit der Siegerehrung.