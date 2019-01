Die Gemeinde Emmingen-Liptingen plant im Jahr 2019 mit einigen Investitionen im Bereich der Wasserversorgung. Dafür wird der Eigenbetrieb ein Darlehen von 70 000 Euro aufnehmen. Die bestehenden Wasser-Gebühren bleiben unverändert.

Als Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs einige Wasserleitungsarbeiten vorgesehen. So sind für das Gewerbegebiet Hundsrücken 160 000 Euro und das Baugebiet Ob dem Bäckerhägele 65 300 Euro eingestellt. Für den Mühlewiesweg sind 45 000 Euro veranschlagt.

Eine weitere Investition fließt zum Zweckverband Unteres Aitrachtal und kommt der geplanten Wasseraufbereitungsanlage in Geisingen-Aulfingen zugute. Wie berichtet sind für die Vermögensumlage 136 000 Euro eingestellt. Für den Wasserbezug von den Zweckverbänden Heuberg und Unteres Aitrachtal sieht die Gemeinde eine Summe von 224 200 Euro vor.

Was den Jahresgewinn im Bereich der Wasserversorgung angeht, fällt dieser geringer aus als im Vorjahr. Ist man im Ansatz 2018 noch von einem Jahresgewinn von 5700 Euro ausgegangen, sind es im Ansatz 2019 noch 1100 Euro. Zum einen liege dies an den gestiegenen Unterhaltungskosten im Bereich der Wasserleitungen, erläuterte Kämmerer Tobias Thum. Die Folge daraus, so Thum weiter, sind höhere Verrechnungskosten und mehr Einsätze des Bauhofs. Das wiederum hat einen niedrigeren Gewinn zur Folge.

So steigt der Materialaufwand für den Unterhalt von Leitungen und Quellen beispielsweise von 28 000 Euro im Jahr 2018 auf 32 100 Euro im Ansatz für 2019. Ähnlich verhält sich der gestiegene Materialaufwand auch bei der Verrechnung von Bauhofleistungen. Waren diese 2018 noch mit 15 800 Euro angesetzt, wird für 2019 mit 18 200 Euro kalkuliert.

Anders sieht der Plan für die „Badenova“ aus. Die Gemeinde ist Gesellschafterin beim Energieversorgungsunternehmen. Laut Planung ist ein Überschuss in Höhe von 24 300 Euro vorgesehen. Im Ansatz 2018 lag dieser Betrag noch bei 20 500 Euro.

Die Wassergebühren bleiben mit angesetzten 539 300 Euro auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr (535 500 Euro). Der Satz von 2,25 Euro pro Kubikmeter bleibt bestehen. Die Verwaltung geht von einer Verkaufsmenge von etwa 218 300 Kubikmetern Wasser aus. Die Grundgebühren betragen laut Thum etwa 48 100 Euro. Die Gebühren setzen sich dann wie folgt zusammen: Die Verkaufsmenge wird mit dem Kubikmeterpreis multipliziert, ehe die Grundgebühren addiert werden.

Die Kosten für Schmutzwasser-, Niederschlagswasserbeseitigung sowie der Wasserzins bleiben unverändert. Zuletzt hatte der Gemeinderat am 27. November 2017 einer Veränderung zugestimmt. Damals stiegen die Gebühren von 3,70 Euro auf 3,80 Euro pro Kubikmeter bei der Schmutzwasserbeseitigung und bei der Niederschlagswasserbeseitigung von 0,51 Euro auf 0,53 Euro pro Quadratmeter. Der Wasserzins wurde von 2,35 Euro auf 2,25 Euro pro Kubikmeter gesenkt.