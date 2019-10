Das 30. Weinfest des Musikvereins Liptingen in der Zimmereihalle Bambusch ist ein Erfolg gewesen. Drei Tage war volles Programm.

Los ging es mit den Fäascht Bänkler am Freitag, wobei die fünf Musiker die ausverkaufte Halle so richtig aufmischten. Auch am Samstag hatte der Musikverein mit der Gruppe Edelrock ein gutes Händchen, denn die Coverband ließ keine Wünsche offen, da sämtliche Rockpartyhits abgefeiert wurden. In den Pausen unterhielt DJ Nik querbeet mit Hits. Die sehr gut gefüllte Zimmereihalle hatte für jeden Gast das richtige Flair. Auch bei den Abendveranstaltungen wurde auf den Jugendschutz geachtet, was nicht nur die Getränke, sondern auch die Verweildauer betraf.

Der Sonntag startete mit Blasmusik: Zum Frühschoppen spielte die Musikkapelle Zepfenhan mit ihrem Vorstand Michael Jäger und Dirigenten Thomas Brolde, derweil die zahlreichen hungrigen Gäste Burgunderbraten mit Spätzlen und Soße genossen, jedoch nicht ohne den verdienten Zwischenapplaus für die Musikanten. Das Nachmittagsprogramm gestaltete der Musikverein Nesselwangen mit Vorstand Stefan Maike und Dirigent Norbert Frei, bei dem die Liptinger Musiker im letzten Jahr auch einen Auftritt hatten; gefolgt von der Stadtkapelle Mühlheim an der Donau mit ihrem Vorstand Jörg Eichwald und Dirigenten Antal Fenyvesi. Traditionell begeisterte die Bauernkapelle Mindersdorf mit ihrem musikalischen Leiter Michael Steiert mit viel Herz und Spielfreude die Fans mit ihren böhmisch-mährischen Stücken.