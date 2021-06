Vermisste Frau im wohlbehalten wieder gefunden

Am Samstagnachmittag ist in Emmingen eine 79-jährige Frau als vermisst gemeldet worden. Aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen und in Anbetracht der großen Hitze wurde durch die Polizei in Zusammenarbeit mit dem DRK eine Suchaktion in die Wege geleitet. Hierzu wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der am späten Nachmittag über Emmingen-Liptingen kreiste. Einem Suchhund der Rettungshundestaffel gelang es, die Fährte der Frau aufzunehmen und fand diese in einem Hinterhof vor. Die vermisste Frau war wohlauf und wurde dem Ehemann übergeben.