Der Zustand des Fußgängerwegs zwischen der Nellenburgstraße und der Schloßbühlstraße in Liptingen ist in der Sitzung des Gemeinderats thematisiert worden. Otto Schoch (Unabhängige Bürgerliste) merkte an, dass er auf das „Gässle“ schon von einigen Anwohnern angesprochen worden sei. Sein Vorschlag: Den etwa 15 Meter langen Weg auf einer Breite von eineinhalb Metern zu befestigen. Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler sagte: „Wir können das gerne mit dem Bauhof durchdiskutieren, wie wir das handhaben werden.“ Denn: Ein Teilstück des Weges ist geschottert. Wenn der Weg im Winter vom Bauhof geräumt wird, dann trage dieser mit dem Schnee auch Splitt und Material nach außen. Wie Löffler schilderte, sei der fußläufige Verbindungsweg früher nicht so oft benutzt worden. In den vergangenen Jahren gingen aber viele, die in Richtung Kindergarten müssten, über den schmalen Pfad Laut Löffler sei das ein Thema, dem schnell Abhilfe geschaffen werden könne. Als Belag stehen Bitumen oder Pflaster im Raum. Die Kosten sind noch unklar.