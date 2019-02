Plüschhasen, Einhörner und Prinzessinen: Zahlreiche Narren haben sich am Schmotzigen um das Emminger Rathaus versammelt, um den Rathaussturm zu erleben. Sie mussten etwas länger auf die Buchenberger Zunft und die Holzmacher warten. Der Narrenbaum war das Sorgenkind.

Vor dem Rathaus verweilten die Kostümierten bei angenehmen Temperaturen und Fasnetsmusik in der Sonne. Im Rathaus selbst ging es schaurig her: Spinnen und sonstiges Getier bevölkerten die Tische im Sitzungssaal und auch das Emminger Wappen. An der Wand, an der sonst Sitzungsunterlagen abgelichtet werden, hingen verschiedene – blutverschmierte – Messer und Sägen. Bürgermeister Joachim Löffler und sein Verwaltungsteam waren als blutrünstige Vampire verkleidet.

Gespannt blickte er aus dem Fenster, fragte sich, wo die Narren bleiben. Dann ereilte die Nachricht, dass der Narrenbaum zersägt wurde, die Runde. Gut dreieinhalb Meter, so stellte sich später heraus, wurde der Baum in der Nacht kürzer gemacht. Begleitet vom Musikverein und Los Crawallos zogen die Narren der Buchenberger Zunft mit den Holzmachern dann doch mit dem Narrenbaum im Gepäck zum Rathaus.

In seinen letzten Worten vor der Übergabe des Rathausschlüssels an Zunftmeister Florian König blickte Löffler auf Themen, die die Gemeinde 2018 beschäftigten, zurück. Von der Arztpraxisdebatte über die Mühlebachbrücke und die bevorstehende Kommunalwahl riss er am Fenster im ersten Stock stehend alle Gesprächsthemen an. „Das wäre doch mal was für all die notorischen Motzer und Nörgler ohne Grimmen, lasst euch aufstellen, dann könnt ihr selber bestimmen, was in der Gemeinde soll gehen und was nicht“, forderte er auf.

„Viel mehr will ich nun jedoch nicht mehr reden, werde den Narren den Rathausschlüssel geben“, sagte Vampir Löffler, ehe die Narren der Buchenberger Zunft über die Fasnetzeit das Kommando in Emmingen an sich rissen. Bevor das närrische Vergnügen unter anderem im Narrenhaus weiterging, wurde der von den Schülern geschmückte Narrenbaum gestellt. Knapp 20 Holzmacher hievten den Baum in knapp einer halben Stunde an seinen Platz.