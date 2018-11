Haupteinnahmequelle für Gemeinden sind in der Regel Steuern – mit diesen werden beispeilsweise Großprojekte und Investitionen für die Infrastruktur finanziert. Weil in der Gemeinde Emmingen-Liptingen in nächster Zeit eine ganze Reihe solcher Projekte anstehen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes beschlossen.

Die Breitbanderschließung und Erweiterungen im Kindergartenbereich sind nur zwei große und vor allem kostenintensive Projekte, die Bürgermeister Joachim Löffler als Rechtfertigung einer Erhöhung der Gewerbesteuer nannte. In Emmingen-Liptingen war die Gewerbesteuer zuletzt im Jahr 1995 erhöht worden. Ab dem Haushaltsjahr 2019 soll die Gewerbesteuer nun erneut um zehn Prozentpunkte auf 340 Prozent erhöht werden. Das beschlossen die Ratsmitglieder bei zwei Enthaltungen. Die Steigerung soll der Stadt pro Jahr rund 100 000 Euro an Mehreinnahmen bringen. Mit den Unternehmern, die ja in erster Linie betroffen seien, habe er bereits gesprochen, erklärte Bürgermeister Löffler – und sei auf breites Verständnis gestoßen. „Es kam kein Veto, von keinem einzigen“, sagte er.

Dennoch sahen einige der Räte die geplante Erhöhung deutlich kritischer. „Eine richtige Not für diese Erhöhung sehe ich nicht“, sagte Andreas Zeiser-Radtke. Tuttlingen beispielsweise habe sogar die Grundsteuer gesenkt, merkte er an. Was ihn außerdem ärgere, sei, dass von jedem Euro Gewerbesteuer nur ein kleiner Anteil an die Gemeinde gehe. Tatsächlich seien es nur rund zwei Drittel der Gewerbesteuer, die letztlich in der Gemeinde blieben, bestätigte Löffler. Auch Gerhard Störk zeigte wenig Verständnis dafür, in wirtschaftlich guten Zeiten noch Steuern zu erhöhen. „Ich habe von keiner anderen Gemeinde gehört, die das macht“, so Störk.

Bürgermeister Löffler verwies darauf, dass das Geld ja sinnvoll angelegt werde: „Wir kaufen ka keine goldenen Türklinken oder so etwas.“ Diese Meinung teilte auch Werner Diener: „Die Steuer ist für die Refinanzierung der Infrastruktur gedacht“, sagte er. Mit dem Breitbandausbau habe die Gemeine eine unheimlich große finanzielle Aufgabe vor sich – „und davon profitiert in erster Linie die Industrie“, gab er zu Bedenken. „Ich denke, der Zeitpunkt ist jetzt nicht schlecht“, meinte auch Otto Schoch.

Vertretbar sei die Erhöhung der Gewerbesteuer nach auch deshalb, weil diese nach wie vor unter dem Landkreisdurchschnitt liege, so Bürgermeister Löffler. So beträgt der durchschnittliche Hebesatz im Landkreis Tuttlingen derzeit 342 Prozent. Der Landesweite Durschschnitt liegt bei 353 Prozent.