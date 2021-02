Vermutlich, weil er zu dicht an dem VW Multivan eines Postzustellers vorbeigefahren ist, hat ein bisher Unbekannter am Donnerstagmittag in der Donaustraße in Emmingen den Außenspiegel des Postautos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Unfallverursacher davon gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt, etwa gegen 12.45 Uhr, parkte das Postauto vor dem Anwesen Donaustraße 5. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Tuttlingen, Telefon: 07461/94 10, entgegen.