Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Friedrich-Wöhler-Straße in Emmingen an vier Schrottfahrzeugen Katalysatoren entwendet. Die Fahrzeuge standen auf dem Hof einer Autowerkstatt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/ 94 10, zu melden.