Unbekannte demolieren Eingangstür der Grundschule

Die Eingangstür der Grundschule in Liptingen ist am vergangenen Wochenende beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung – und sucht nach Zeugen.

Zeugen gesucht

Wohl in der Zeit von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter mutwillig die Eingangstür der Liptinger Grundschule in der Emminger Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, schlugen diese so auf die äußere Scheibe der doppelverglasten Tür ein, dass an dieser mehrere Risse entstanden.

Die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461/9410, bittet um sachdienliche Hinweise.