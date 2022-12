Unbekannte brechen in Apotheke in Emmingen-Liptingen ein

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstag,20.15 Uhr, bis Freitag, 7.45 Uhr, gewaltsam in ein Wohn- und Geschäftshaus (Apotheke) in der Stockacher Straße in Emmingen-Liptingen eingebrochen.

Über Personaleingang eingedrungen

Die Täter öffneten Polizeiangaben zufolge zunächst eine zugezogene Hauseingangstür und hebelten im dortigen Treppenhaus die Personaleingangstür der Apotheke auf. In den Innenräumen fielen den Einbrechern mehrere Münzrollen in Höhe von zirka 300 Euro in die Hände.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, zu wenden.