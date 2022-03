Trockenes Holz oder dürres Blatt? Vielleicht ist es auch eine Puppe des Aurorafalters

Nachdem Christiane Denzel, Expertin für biologische Artenvielfalt, zuletzt den Zitronenfalter vorgestellt hat, folgt im zweiten Teil der Schmetterlingsserie der Aurorafalter. Sie erklärt unter anderem, wo die Weibchen ihre Eier ablegen, was die Raupen am liebsten fressen und was die Falter mit einer römischen Göttin zu tun haben.

Sie haben dieser Tage einen Spaziergang im lichten Wald gemacht? Dabei sind Ihnen in feuchten Gebieten kleine Schmetterlinge mit leuchtend orangefarbenen Flügeln aufgefallen? Das waren mit großer Wahrscheinlichkeit männliche Aurorafalter. Sie sind gerade frisch aus ihrer Puppenhülle geschlüpft, in der sie den Winter verbracht hatten. Bald darauf kriechen auch die weiblichen Aurorafalter aus ihrer schützenden Umhüllung, denen die orangefarbenen Flecken auf den Flügeln fehlen.

Kreuzblütler dienen der Eiablage

Nach der Paarung legt das Weibchen einzeln seine Eier ab – aber nicht irgendwo: Sie wählt entweder Knoblauchsrauke oder Wiesenschaumkraut, die um diese Zeit zu blühen beginnen. Beide Pflanzen gehören zur Familie der Kreuzblütler. Viele ihrer Vertreter enthalten die scharfen Senfölglycoside, die für uns Menschen gut schmecken und schleimlösend wirken können, aber für die meisten Tiere ungenießbar oder sogar giftig sind. Nicht so für die Gruppe der Weißlinge, eine Schmetterlingsfamilie. Dies bemerken wir im Gemüsegarten, wenn sich Kohlweißlingsraupen über unser Weißkraut hermachen. Der Kohl zählt ebenfalls zu den Kreuzblütlern und der Aurorafalter zu den Weißlingen.

Schon nach wenigen Tagen schlüpfen die kleinen Raupen aus den Eiern. Sie sind hervorragend getarnt, bewegen sich als Einzelgänger und naschen am liebsten die Knospen, Blüten und Schotenfrüchte der erwähnten Kräuter. In ihrer Wachstumsphase häuten sie sich mehrmals, bis sie sich nach etwa fünf Wochen ein Plätzchen suchen, um sich zu verpuppen. Meist fällt die Wahl auf einen Pflanzenstängel in Bodennähe, an den sie sich als Gürtelpuppe hängen.

Nachwuchs bleibt zehn Monate in Puppenhülle

Da diese Falterart nur eine Generation im Jahr ausbildet und es seine Futterpflanzen nur im Frühling gibt, verweilt sie nun zehn Monate in dieser Puppenhülle, bis sie nächstes Jahr – wieder im März – als Falter schlüpft. Seien Sie in Ihrem Garten bitte vorsichtig beim Abschneiden verblühter Stauden, auch die Puppen sind gut getarnt. Häufig wirken sie wie ein dürres Blatt oder ein Stück trockenes Holz.

Und die „Eltern“? Was ist mit den Faltern, die wir gerade draußen beobachten können? Die sind als fleißige Bestäuber noch bis Juni, vereinzelt bis Juli unterwegs. Wir sehen sie beim Saugen von Nektar an den beiden Futterpflanzen der Raupen, zudem an Wicken, Nelken, Mieren und Weißdorn. Nach einigen Monaten allerdings sterben sie.

Aurora war im alten Rom der Name der Göttin der Morgenröte. Tatsächlich erinnert das leuchtende Orange der Männchen dieser Schmetterlingsart an das wunderschöne Farbenspiel der aufgehenden Sonne.