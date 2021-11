Trinkwasser abkochen: Emmingen-Liptingen warnt vor Verunreinigung

Die Gemeinde Emmingen-Liptingen hat in der Nacht zum Samstag eine Warnung vor Trinkwasserverunreinigung herausgegeben. Wie sie auf ihrer Website informiert, gilt die Warnung für den Ortsteil Emmingen und den Oberen Höfen auf dem Witthoh. Grund sollen Enterokokken-Bakterien sein.

Am Samstag folgte eine Teilentwarnung: Gebiete, die an die Bodensee-Wasserversorgung angeschlossen sind, seien von der Problematik nicht betroffen, hieß es auf der Website. Die Warnung bestehe aber nach wie vor für die Hochzone der Emminger Wasserversorgung, also dort, wo Wasser aus dem Aitrachtal bezogen wird.

Für das Warngebiet gilt laut Gemeinde: Jedes Trinkwasser ist vor dem Verzehr abzukochen. Toilettenspülungen und Körperhygiene – ausgenommen Mundhygiene – sind ohne Abkochen möglich.

In den betroffenen Gebieten werde das Wasser gechlort. „Es kann zu Geruchswahrnehmungen kommen“, heißt es weiter. Die Warnung gilt zunächst bis Montag, dann soll das nächste Probenergebnis vorliegen. Die Gemeinde informiert über die Webiste, Social-Media-Kanäle und per Durchsage.