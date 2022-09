Toller Kinderbibeltag der Ecksteingemeinde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 17. September, fand ein Kinderbibeltag der evangelischen Ecksteingemeinde Emmingen/ Liptingen/ Neuhausen zum Thema „Gleichnisse“ statt. 25 Kinder erlebten spannende biblische Geschichten, es wurde gesungen, gekocht, gebastelt, gewerkt und gespielt. Den Abschluss bildete ein von Pfarrerin Zerfaß gestalteter Familiengottesdienst am Sonntagmorgen. Gestaltet wurde der Tag von Christiane Denzel (hinten rechts) und Nils Kassing (hinten links), tatkräftig unterstützt von Kirchengemeinderätin Beate Sigg (hinten Mitte) und Organist John Gems. Ein gelungenes Bibelwochenende - herzlichen Dank an alle Beteiligten!