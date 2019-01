Mit 86 Aktiven im Stammorchester und 41 Ehrenmitgliedern geht der Musikverein Liptingen in die neue Saison.

Unter anderem berichtete Dirigent Thomas Bauer bei der Hauptversammlung über die Probenaktivitäten. Neun aktive Musiker zeichnete er mit dem Musikerglas aus. Linda Honold, Brigitte Renner, Tobias Ensminger, Michael Schwab, Christopher Klöck, Thomas Bauer Gerald Schindler, Alexandra Ackermann und Marc Daus fehlten bei einer bis maximal bei vier Proben.

Im geschäftlichen Teil der Generalversammlungging es um eine Satzungsänderung. Zum einen beinhaltet die Änderung einen Paragraphen zum Datenschutz und, dass die Vorstandschaft um zwei Jugendvertreter erweitert wird.

Bei den Wahlen wurden folgende Ämter vergeben: Tobias Ensminger, zweiter Vorsitzender, Brigitte Renner, Schriftführerin, Beate Birkmaier, Rainer Rehm und Michael Schwab, Beisitzer, Silke Matt und Manuela Bonacker, Kassenprüfer, Linda Honold, sowie einen weiteren Jugendvertreter.

Außerdem wurden fünf junge Musiker für zehn Jahre aktives Musizieren im Musikverein geehrt: Bernd Birkmaier, Sina Rehm, Pascal Stroh, Nico Zumkeller und Jan Rentschler. Birgit Truckenbrod und Melanie Kupferschmid wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide waren bereits in anderen Musikverein aktiv, so Birgit Truckenbrod in Neuhausen ob Eck und Melanie Kupferschmid in Tuttlingen. Jedoch sind beide schon über 15 Jahre im Liptinger Musikverein, was Voraussetzung für die Ernennung zum Ehrenmitglied sei. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein wurde Thomas Bauer geehrt.