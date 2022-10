TG Tuttlingen sichert sich beim Heimspiel dreimal Gold

Die Inline-Alpin-Rennläufer der TG Tuttlingen sind beim Heimrennen, dem Finale des Baden-Württemberg-Cups erfolgreich gewesen: Verena Keller, Roland Keller und Dominik Wlcek holten Gold, Karin Keller und Moritz Doms Silber.

Auf der Schulstraße in Emmingen mussten die 76 Läuferinnen und Läufer bei sonnigem, herbstlichem Wetter zwei Durchgänge mit jeweils 32 Toren durchfahren. 17 Teilnehmer, darunter sieben Youngster, vertraten die TG Tuttlingen.

In der U8 (Jahrgang 2010/11) belegten bei den Mädchen Lisa Maurer (3.), Samana Hermann (4.), Soleil Nobile (5.) Spitzenränge, genauso wie bei den Jungen Paul Hermann (3.). In der U10 wurde Luis Burghardt Dritter, Amelie Berger (5.) und Celine Krantz (8.) fuhren bei den Mädchen gute Platzierungen ein.

Die Nachwuchssportler der TG Tuttlingen holten vier Podestplätze. Esther Mollard (4./U12w), Verena Keller (1./U14w), Leona Amanatidis Platz (3./U14w) und Alisa Amanatidis (4./. U16/w), die trotz Sturz knapp am Podest vorbeischrammte. In der U18 belegte Karin Keller Platz zwei, Roland Keller siegte in der U18m.

Die Studenten und Routiniers unter den TG-Sportlern hatten sich - außer Elea Börsig (Auslandssemester in Japan) für das Heimrennen gemeldet. Trotz Trainingsrückstands erzielten sie gute Platzierungen. Dominik Wlcek siegte in der U21m, Moritz Doms sicherte sich bei den Aktiven hinter dem Weltcup-Gesamtsieger 2022, Jörg Bertsch, Silber. Lisa Schmid verlor bei den Aktiven den angepeilten Podestplatz durch einen Sturz im ersten Durchgang und wurde Fünfte. Im zweiten Durchgang lag sie nur eine Viertelsekunde hinter der besten Starterin, Mona Heller. In der Gesamtwertung belegten die TG-Starterinnen und -Starter nach sieben Saisonrennen den dritten Platz.

Den Sieg holte sich der der SC Vöhringen, vor dem SV Winnenden.