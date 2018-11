Technischer Ausschuss gibt grünes Licht für Funkraum

Abbrucharbeiten, Elektroinstallation und Möblierung: Diese Maßnahmen stehen im Feuerwehrmagazin in Emmingen an. Elf Punkte umfasst der Katalog, den der Technische Ausschuss in der Sitzung am Donnerstag beschlossen hat. Knapp 50000 Euro investiert die Gemeinde in den zweiten Bauabschnitt. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Funkraum.

„Die Summe ist über den Haushaltsplan abgedeckt“, berichtete Bürgermeister Joachim Löffler den Ausschussmitgliedern. Wie der Vorlage zur Vergabe weiterer Umbau- und Sanierungsarbeiten zu entnehmen ist, sind im aktuellen Haushaltsplan 83 000 Euro für den Umbau des Feuerwehrmagazins Emmingen eingeplant.

„Ich freue mich, dass wir jetzt den Funkraum machen“, sagte Angelika Störk (Frauen Initiativ). Trotz des einstimmigen Beschlusses gab es aus den Reihen der Ausschussmitglieder noch Klärungsbedarf, was Kosten und die Vergabe an die Betriebe anbelangte. Bei einigen Arbeiten handle es sich um Sonderanfertigungen, so Löffler. „Wenn wir die Maße vorgeben, dann ist es klar, dass es teurer wird“, erläuterte er.

Otto Schoch (Unabhängige Bürgerliste) wollte wissen, wieso nicht örtliche Handwerker beauftragt wurden, wenn ohnehin Sondermöbel gefertigt werden. „Die Vergabe erfolgt an die günstigste Bieterin“, antwortete Löffler. Der Hintergrund: Die Möblierungsarbeiten für Aufenthaltsraum und Küche sowie den Funkraum wurden an die Schreinerei Strohm aus Möhringen vergeben.

Vonseiten der Feuerwehr Emmingen-Liptingen waren Gesamtkommandant Markus Neidhart und Emmingens Kommandant Patrick Fix anwesend. „Wir rechnen damit, dass die Arbeiten relativ schnell umgesetzt werden können“, sagte Löffler.