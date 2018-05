Bei der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) im Emminger Rathaus sind am vergangenen Donnerstag ein Baugesuch sowie die Gestaltung des Außenspielbereichs des alten Kindergartens Liptingen auf den Tisch gekommen.

Die Gestaltung des Außenspielbereichs war schon im Dezember 2016 Thema im Ausschuss gewesen. Damals wurde entschieden, abzuwarten, wie der Außenbereich des benachbarten Neubaus gestaltet werde, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Grund dafür ist laut Hauptamtsleiter Patrick Allweiler, dass sich die Bauparteien so etwa nicht bei der Pflanzung einer Hecke in die Quere kämen und kein Niemandsland zwischen den Grundstücken entstehe. Nun soll das Büro Kommunalplan mit der Gestaltung beauftragt werden. Dies wurde einstimmig vom Ausschuss beschlossen. Dem Vorschlag, die vorhandene Hecke zu entfernen, wurde mit vier Ja- und drei Neinstimmen mehrheitlich entsprochen.

Die Verwaltung berichtete dem Ausschuss außerdem über den fertiggestellten Löschwasserentnahmeschacht samt gepflastertem Platz in Liptingen. Eine Leitung der Bodenseewasserversorgung (BWV) laufe über die Gemarkung Liptingen, erklärt Allweiler. Dort habe man einen Schacht bauen lassen, um für den Brandfall in Liptingen genügend Wasserdruck zur Verfügung zu haben. Die fertiggestellte Maßnahme wurde in der Sitzung vom TA besichtigt. Der Platz sei gepflastert, damit er im Winter geräumt und so von der Feuerwehr angefahren werden könne, so der Hauptamtsleiter.

Anwohner zeigen Bedenken

Zu einem Baugesuch für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen meldeten Anwohner Bedenken an. Grund war die Höhe des geplanten Baus. Rund zwanzig Bürger kamen zur Sitzung. Der Neubau benötigte eine Befreiung durch den TA. Demnach plane der Bauherr, den Kniestock des Hauses von 65 auf 95 Zentimeter anzuheben. Dadurch wäre das Gebäude höher geworden. Bürgermeister Joachim Löffler schlug dem Ausschuss vor, der Befreiung nicht zuzustimmen. Damit entsprach er den Bedenken der Anwohner. Bei einer Enthaltung stimmte der übrige Ausschuss gegen die Erteilung der Befreiung.

Einstimmig beschlossen wurde die Anschaffung eines größeren Salzsilos für die Straßenmeisterei. Löffler berichtete zudem, dass es im Dach der Witthohschule eine Undichtigkeit gebe. Die beauftragten Arbeiten belaufen sich auf etwa 6000 Euro. Auch muss ein Sichelmäher des Bauhofs ersetzt werden, da es für den bisher genutzten keine Ersatzteile mehr gibt. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 5500 Euro, so Allweiler.